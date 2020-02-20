ملف الأربعاء.. انتقال النقاز لدوري جديد.. وكل ما تريد معرفته عن السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
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مان سيتي يستعيد الانتصارات بثنائية أمام ويستهام
"تذاكر متاحة وبوابات الدخول وموعد فتح الاستاد".. كل ما تريد معرفته عن السوبر
مدحت شلبي معلقا على مباراة السوبر
تقرير| صراع نجمي القطبين.. أجايي ومحمود علاء يتنافسان على "هداف السوبر"
تجربة الـ"VAR" بمباراة الإسماعيلي وبيراميدز بكأس مصر
المقاولون إلى ثمن نهائي كأس مصر برباعية نظيفة في مرمى المصري
تفاصيل مران الأهلي الختامي قبل السوبر
استعدادًا للزمالك.. الترجي يعود لطريق الانتصارات في 120 ثانية
رسميًا .. سودوفا الليتواني يتعاقد مع حمدي النقاز
"هناك قلق بسيط".. أونيانجو يقترب من المشاركة ضد الأهلي بالأبطال
تحليل.. كيف يلعب الأهلي أمام الزمالك؟ الاستقرار على 5 أوراق
تحليل.. كيف يواجه كارتيرون "الضغط" قبل موقعة الأهلي بالسوبر والدوري؟
اللائحة تُجيب.. هل تتسبب مواجهة الزمالك والترجي في أزمة للأهلي مع صنداونز؟
الأهلي والزمالك في أسبوع.. سيناريو يتكرر بعد 12 عامًا
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