هنا القاهرة من قلب أبوظبي.. مرحباً بكم في عالم الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

في السابعة مساءً، تتسارع الأنفاس، تعلو الصدور وتهبط، يزداد الأدرينالين، وتحدق العيون صوب الشاشات، هُنا القاهرة من أبوظبي، أهلاً بكم في عالم الأهلي والزمالك.

عاصمة الإمارات العربية المتحدة إذا تحولت إلى عالم افتراضي في هذه الأثناء، فستكون مصدراً لإيماءات القلوب الشهيرة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، وستغدو أبوظبي قلباً كبيراً ينبض بحب مصر وأهليها وزمالكها.

استاد محمد بن زايد سيستضيف نحو 40 ألف مشجع أغلبهم من المصريين العاشقين لعراقة الأهلي بطلهم التاريخهم، ولأصالة الزمالك فارسهم الأبيض، بينما يتحلق عشرات الملايين حول شاشات التلفاز للاستمتاع بقمة مصرية بأجواء أوروبية طالما تمنوها.

كأس السوبر المصري سيبث للمرة الأولى في التاريخ بتقنية 4K في منطقة الخليج العربي عبر تطبيق قناة أبوظبي الرياضية، لكن المشاهدين في مصر سيحصلون على فرصة المشاهدة بجودة عالية الدقة HD.

ملعب الجزيرة الإماراتي يتمتع ببساط أخضر من النجيل الطبيعي يتعطش بشدة لعرض كبيري مصر وإفريقيا المُنتظر وسط حشد جماهيري كبير واهتمام إعلامي ضخم.

وبخلاف البث التلفزيوني، ستحظى قمة الأهلي والزمالك للمرة الأولى بتقنية الفيديو VAR ما يساعد على تقليل الأخطاء التحكيمية وإرساء العدل في أبوظبي أثناء صراع الأحمر والأبيض.

عالم الأهلي والزمالك الرحب تحدثت عنه وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم على مدار السنوات الماضية نظراً لجماهيرته الكبيرة، ولكونه أحد أقوى "ديربيات" الكرة الأرضية، خاصة عندما يحظى بحضور جماهيري غفير كما سيحدث الليلة.

قلعة الجزيرة الحمراء تعتمد على وقار السويسري رينيه فايلر على الخطوط وتركيزه الشديد في تفاصيل الجزيئات الصغيرة في المباراة لمنح الأهلي تفوق معتاد على الزمالك في كأس السوبر.

حيث واجه الأهلي الزمالك في كأس السوبر من قبل 6 مرات، فاز الأحمر 5 مرات، بينما توج الزمالك في مرة واحدة فقط كانت على نفس الملعب في أبوظبي بركلات الترجيح.

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أما قاطني القلعة البيضاء بميت عقبة فلديهم الفرنسي الأنيق كارتيرون الذي يشبه الثعلب في التعامل مع الفرائس في تناوله للمباريات، قد يُدافع ويتظاهر بالنعاس والخمول ليهاجم ويباغت وينقض في أي لحظة.

الأهلي محلياً لا يُقهر مع فايلر في أي بطولة، فقد فاز السويسري بكل مبارياته في الدوري والكأس والسوبر، بما فيها مواجهة الزمالك قبل انطلاق الموسم الحالي في سوبر الموسم الفائت.

وكارتيرون نجح في إعادة الزمالك كبيراً لإفريقيا بالفوز بكأس السوبر الإفريقي وعقاب الترجي بطل دوري الأبطال بهزيمة كبيرة (3-1)، كادت أن تتسع لأكثر من 5 أهداف لو حالف التوفيق لاعبي الأبيض.

جماهير الإمارات التي تستمتع إسبوعياً بدوري الخليج العربي الذي يُقام بانتظام وبحضور جماهيري منتظم وبتقنيات التكنولوجيا الحديثة كُلها بلا استثناء، ستدخل عالم الأهلي والزمالك مرة أخرى، وستكون على موعد مع عرض كبير فوق أرض أبناء الشيخ زايد.

بطاقة المباراة

الحدث: كأس السوبر المصري

التاريخ: 20 فبراير 2020

التوقيت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: أون سبورت، أبوظبي الرياضية

المكان: استاد محمد بن زايد (أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة)