محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسئولو كرة القدم عن يوم الأربعاء.
مرجان لمصراوي: تلقينا موافقة بمواجهة صندوانز في استاد القاهرة
محسن صالح: الأهلي كان متهماً بالتسبب في التأجيلات.. والآن يتحدثون عن تأجيل القمة
إسماعيل يوسف: مرتضى منصور لا يتدخل في القرارات الفنية لكارتيرون
إسماعيل يوسف: طارق حامد يستحق قيادة الزمالك
ميدو: قلت لكومان "ملكش دعوة" عندما اعترض على شرائي فيراري
عماد النحاس بعد اكتساح المصري: أتمنى لهم التوفيق.. ولدينا طموحات بالكأس
مصدر بالكاف يوضح لمصراوي: كيف يتدرب صنداونز في نفس يوم مباراة الزمالك؟
مصدر لمصراوي: عبد الغني يغيب عن مباراة السوبر.. وجاهزية حازم
مصطفى فتحي: لا يحق لي الحديث عن عدم مشاركتي.. والزمالك يمر بأيام صعبة
كارتيرون: لا أريد رد الاعتبار أمام الأهلي
كلوب يكشف سبب تغيير محمد صلاح أمام أتلتيكو مدريد
فايلر يتحدث عن.. غياب رمضان.. مواجهة كارتيرون.. والتدوير ضد الزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء: لا أريد رد الاعتبار أمام الأهلي.. وسنواجه صنداونز في استاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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