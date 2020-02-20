مرتضى منصور: الأهلي أعظم نادي.. لكن الزمالك عظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالنادي الأهلي وقيمته الكبيرة في حديث عن نبذ التعصب قبل مباراة القمة التي تجمع الفريقين الليلة في أبوظبي بكأس السوبر.

وفي تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" قال مرتضى منصور :"بصراحة، الأهلي أعظم نادي، لكن الزمالك أيضاً نادي عظيم".

وانتقد رئيس الزمالك القناة الإماراتية بسبب بث لقطات من أفلام مصرية تخص الأهلي والزمالك، مضيفاً :"تم عرض مشهد لعبلة كامل به سخرية من الزمالك ومشاهد أخرى، وهذا أمر لا يليق".

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وأضاف رئيس الزمالك :"ما تم عرضه على الشاشة يحتوي على إهانة لنادي الزمالك، وهذا على عكس ما يقوم به يعقوب السعدي بطاقة حب كبرى لمصر لدرجة كادت تبكيني".

وتابع مرتضى منصور قائلاً :"الأهلي يمتلك لاعبين مميزين، ولديه مدرب جيد، والزمالك أيضاً كذلك لديه مدرب محترم جداً نجح في الحصول على بطولة منذ أيام".

وأتم مرتضى منصور :"بطولات الزمالك تضاهي ألقاب الأهلي في السنوات الأخيرة، فمنذ 2014 حتى الآن فزنا بـ10 بطولات، بينما فاز الأهلي بـ11 لقب أغلبها في عهد محمود طاهر".