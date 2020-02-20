جدول مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس 20-2-2020 والقنوات الناقلة

يخوض منتخب شباب الكويت تحت 20 عامًا مواجهة صعبة أمام منتخب العراق ضمن المجموعة الأولي من بطولة كأس العرب تحت 20 سنة، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وتنطلق المباراة على الساعة 11:45 بتوقيت جرينيتش، 14:45 بتوقيت مكة المكرمة، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب المغرب أمام جيبوتي لحساب المجموعة الثانية.

وبعد العصر تلعب تونس أمام موريتانيا ضمن المجموعة الأولى، وأحد ضيوف البطولة “مدغشقر” أمام منتخب البحرين في المجموعة الثانية.

وخلال الفترة المسائية تقام 8 مباريات في نفس التوقيت 17:55 جرينيتش، 20:55 مكة المكرمة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، من بينها مباراة قمة بين شختار دونيتسك وبنفيكا.

لكن من المستبعد أن يُتابع عشاق المستديرة في الوطن العربي مباريات الدوري الأوروبي في ذلك التوقيت، كونها تقام في نفس موعد مباراة كلاسيكو العرب بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2019 على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي السهرة ستلعب 8 مباريات أخرى في الدوري الأوروبي عند الساعة 20:00 جرينيتش، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأهمهم بين أولمبياكوس وآرسنال، بالاضافة إلى باير ليفركوزن وبورتو.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 20-2-2020 والقنوات الناقلة

كأس العرب تحت 20 عامًا – دور المجموعات

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الكويت – العراق . الساعة 14:45 بتوقيت مكة المكرمة. قناة أبو ظبي الرياضية 2 + قناة السعودية الرياضية 2 .

العراق الساعة بتوقيت مكة المكرمة. قناة أبو ظبي الرياضية قناة السعودية الرياضية . جيبوتي – المغرب. الساعة 14:45 بتوقيت مكة المكرمة. قناة أبو ظبي الرياضية 3 + قناة السعودية الرياضية 3 .

المغرب. الساعة بتوقيت مكة المكرمة. قناة أبو ظبي الرياضية قناة السعودية الرياضية . موريتانيا – تونس. الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة. قناة أبو ظبي الرياضية 2 + قناة السعودية الرياضية 2 .

تونس. الساعة بتوقيت مكة المكرمة. قناة أبو ظبي الرياضية قناة السعودية الرياضية . مدغشقر – البحرين. الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة. قناة أبو ظبي الرياضية 4 + قناة السعودية الرياضية

كأس السوبر المصري 2019

الأهلي – الزمالك . الساعة 20:00 مكة المكرمة، 19:00 مصر، قناة أبو ظبي الرياضية 1 تعليق علي سعيد الكعبي + قناة أبو ظبي الرياضية 2 تعليق عصام عبده وعامر عبد الله + قناة أون سبورت المصرية تعليق محمد الكواليني. ( تقام على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة ) .

كأس الأمير الكويتي – دور الـ16

كاظمة – النصر. الساعة 16:55 مكة المكرمة، قناة الكويت الرياضية.

النصر. الساعة مكة المكرمة، قناة الكويت الرياضية. الساحل – القادسية. الساعة 20:30 مكة المكرمة. قناة الكويت الرياضية.

كأس ملك البحرين – نصف النهائي

المنامة – المحرق، الساعة 17:00 مكة المكرمة، قناة البحرين الرياضية .

المحرق، الساعة مكة المكرمة، قناة البحرين الرياضية الرفاع – الحد، الساعة 19:30 مكة المكرمة، قناة البحرين الرياضية .

الدوري الأوروبي – دور الـ 32

سبورتينج لشبونة – اسطنبول باشاك شهير . الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس 7 .

اسطنبول باشاك شهير . الساعة بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس . خيتافي – أياكس أمستردام. الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس 6 .

أياكس أمستردام. الساعة بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس . كوبنهاجن – سيلتك جلاسكو. الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس 2 .

سيلتك جلاسكو. الساعة بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس . كلوج – إشبيلية. الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس 3 .

إشبيلية. الساعة بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس . كلوب بروج – مانشستر يونايتد. الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس 1 .

مانشستر يونايتد. الساعة بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس . لودوجوريتس رازجراد – الإنتر. الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس 4 .

الإنتر. الساعة بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس . إينتراخت فرانكفورت – ريد بول سالزبورج. الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس 5.

ريد بول سالزبورج. الساعة بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس شاختار دونيتسك – بنفيكا . الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس 12 الإنجليزية.

بنفيكا الساعة بتوقيت مكة المكرمة. قناة بي إن سبورتس الإنجليزية. ولفرهامبتون – إسبانيول. الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس 3.

إسبانيول. الساعة بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس باير ليفركوزن – بورتو. الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس 6 .

بورتو. الساعة بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس . أبويل نيقوسيا – بازل. الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس 12 الإنجليزية.

بازل. الساعة بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس الإنجليزية. أولمبياكوس – آرسنال. الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس 1 .

آرسنال. الساعة بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس . ألكمار – لاسك لينز. الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس 7 .

لاسك لينز. الساعة بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس . فولفسبورج – مالمو. الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس 5 .

مالمو. الساعة بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس . روما – جينت. الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس 4 .

جينت. الساعة بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس . جلاسكو رينجرز – سبورتينج براجا. الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن سبورتس 2 .

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 19

الشباب – ضمك. الساعة 18:30 مكة المكرمة، قناة الرياضية السعودية 1 .

ضمك. الساعة مكة المكرمة، قناة الرياضية السعودية . الوحدة – الفيحاء. الساعة 20:30 مكة المكرمة، قناة الرياضية السعودية 1.

الدوري القطري للمحترفين – الجولة 15

الشحانية – العربي. الساعة 16:45 مكة المكرمة . قناة الكأس 1.

العربي. الساعة مكة المكرمة قناة الكأس الأهلي – الغرافة . الساعة 18:55 مكة المكرمة . قناة الكأس 1.

دوري أبطال الكونكاكاف – دور الـ 16