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نتيجة مباراة الكويت والعراق فى كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يستقبل “ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي ” (الراكة) بالمملكة العربية ، اليوم الخميس 20/2/2020، مباراة منتخب الكويت مع نظيره منتخب العراق، وذلك ضمن مواجهات دور المجموعات بالمجموعة الاولي في بطولة كأس العرب تحت 20 عام.

المباراة التي ستنقل على قناة أبو ظبي الرياضية 2 hd، وعلى القناة السعودية 2 hd، بتعليق محمد الشامسي، وعبدالله المغربي، ستنطلق فى تمام الساعة 13:45 بتوقيت مصر، 14:45 بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت جرينتش.

ويتواجد المنتخبان بالمجموعة الأولي برفقة منتخب موريتانيا ومنتخب تونس.

ويتواجد منتخب الكويت بالمركز الأخير بالمجموعة الأولى بدون نقاط، ويأتي منتخب العراق بالمركز الثالث بدون نقاط أيضًا، ويحتل منتخب موريتانيا صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن نظيره التونسي.

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وتلقي منتخب الكويت في أولى مبارياته بالبطولة العربية الهزيمة من منتخب موريتانيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأثنين الماضي.

وفى المقابل تلقي ايضاً المنتخب العراقي الهزيمة امام منتخب تونس بهدفين مقابل هدف، بالمباراة الماضية التي جمعت بينهما.

يذكر ان النسخة الحالية من البطولة تشهد مشاركة 16 منتخبًا للمرة الأولى، فإنها كذلك تشهد صعود أول وثاني كل مجموعة لأول مرة، حيث تقام ربع نهائي ثم نصف نهائي وأخيرًا مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي، على عكس ما كان يحدث بالنسختين الماضيتين.

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