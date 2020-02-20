رياضة | مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 20 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري، ومباراة كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر المصري

الأهلي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات أون سبورت، وتايم سبورت، أبو ظبي الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "ذهاب دور الـ32"

خيتافي ضد أياكس، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

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كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

لودوجوريتس ضد الإنتر، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

أولمبياكوس ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الشباب ضد ضمك، تقام المباراة في تمام الثالثة إلا عشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الرابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، عبر قناة السعودية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

رجاء بني ملال ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، عبر قناة المغربية الرياضية.