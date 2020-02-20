رياضة | موعد مباراة الشباب وضمك اليوم| مشاهدة مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي للمحترفين.. والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الشباب وضمك اليوم| مشاهدة مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي للمحترفين.. والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين فريق الشباب ونظيره ضمك، اليوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويدخل ضمك اللقاء بمعنويات مرتفعه بعدما حقق فوزا ثمينا على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الماضية، فيما سقط الشباب أمام النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الشباب ضد ضمك في الدوري السعودي:-

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من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية وخمسون دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة وخمسون دقيقة عصرا بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد ضمك في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز الثامن من جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.