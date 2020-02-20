رياضة | استديو الخليج 365| هادي الجيار «الأهلاوي» وعمرو وهبة «الزملكاوي» يحللا قمة السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استديو الخليج 365| هادي الجيار «الأهلاوي» وعمرو وهبة «الزملكاوي» يحللا قمة السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب "محمد بن زايد" بدولة الإمارات ، مساء اليوم الخميس، ديربي الكرة المصرية بين الأهلي بطل الدوري العام والزمالك حامل لقب كأس مصر ، حيث يتابع استديو الخليج 365 حلقاته مع ضيفيه الكبار الفنان القدير هادي الجيار وهوا من مشجعي القلعة الحمراء والممثل الشاب عمرو وهبة مشجع الفارس الأبيض.

موعد مباراة السوبر المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات حيث يسعى الفارس الأبيض لمواصلة ألقابه في شهر فبراير بعد حصده لقب السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي ، بينما يرغب أبناء القلعة الحمراء بتأكيد توفقهم التاريخي في مباريات السوبر المصري.

هادي الجيار وعمرو وهبة في استديو الخليج 365

واستكمالا لحوارات "استديو الخليج 365" التي أطلقها موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فإن ضيوف اليوم هما من أبرز الفانين المصرين على الساحة الفنية حيث الفنان القدير هادي الجيار وهوا يشجع القلعة الحمراء وكذلك الممثل الكوميدي الشاب عمرو وهبة وهوا زملكاوي الهوية ، في لقاء الليلة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري.

هادي الجيار " فوز الزمالك على الترجي التونسي أعاد توقعاتي السوبر المصري لنسبة الخمسين خمسين"

بداية كيف ترى قمة الزمالك والأهلي في السوبر مساء اليوم ؟

فوز الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي أعاد توقعاتي كمشجع أهلاوي إلى نسبة الخمسين خمسين ، حيث كنت أتوقع فوز الأهلي بالسوبر المصري بنسبة 90 بالمئة ولكن أداء الأبيض أمام الفريق التونسي كان قويا ورائعا ولم أرى الزمالك بهذا الأداء منذ فترات طويلة.

من وجهة نظركم .. من الأوراق الرابحة للأهلي في مباراة الليلة ضد الزمالك ؟

أرى أن المهاجم النيجيري جونيور أجايي سيكون له دور كبير في مباراة الزمالك بالإضافة إلى الصفقة الجديدة السنغالي أليو بادجي فمن الوارد أن يكون هذا المهاجم هوا مفاجأة فايلر في لقاء السوبر المصري.

وبالحديث عن الزمالك كشمجع أهلاوي .. مَن مِن لاعبي الأبيض تضع له حساب كبير خشية أن يسجل في مباراة الليلة ؟

بالتأكيد المغربي أشرف بن شرقي حيث قدم أداءا قويا أمام الترجي التونسي بالإضافة إلى المهاجم الشاب مصطفى محمد الذي أراه مستقبل هجوم مصر وفي خط المنتصف طارق حامد الذي أتوقع أن يظبط خط وسط الأبيض خلال مواجهة الليلة.

ماذا عن التونسي فرجاني ساسي ؟

فرجاني ساسي لاعب محير بالنسبة لي فأوقات آراه يؤدي مستويات فنية كبيرة حيث أسمي أداءه "معلمه" وأوقات أخرى أرى مستواه متدني.

هل أنت مع مطالب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري ؟

بالطبع أريد تأجيل مباراة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك فلاعبي الفريقين تم استنهاكهم في السفر وخوض المباريات القوية خلال الفترة الأخيرة وأطالب مسئولي اتحاد الكرة بتأجيل تلك المباراة.

كيف ترى أداء فايلر مع الأهلي وهل ترشحه لخلافة جوزيه في الألقاب ؟

بالتأكيد فايلر مدرب جيد فعندما جاء للأهلي لم يختار الاعبين ومع ذلك عمل مع التشكيل الموجود وحقق نتائج جيدة فلم يهزم في 15 مباراة متتالية وأرشحه لخلافة جوزيه في تحقيق البطولات مع الأهلي.

رأينا ضجة كبيرة حول انتقال كهربا للأهلي فما رسالتك للاعب في مباراة الليلة ؟

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أخشى ألا يضع لاعبي الزمالك كهربا في حساباتهم في مباراة الليلة فهوا لاعب محترف وربما نراه يسجل في شباك الزمالك وهوا أمر طبيعي.

أخيراً ما رسالتك لجمهور الأهلي والزمالك ؟

لم أرضى عن مباريات الأهلي والزمالك إلا إذا رأيت كلا الفريقين في الملعب داخل مصر مثل مباريات الماضي، فجماهير القطبين أصبحت أكثر نضجا وعلى المسئولين أخذ قرار عودتهم للملاعب حيث يصبح الوضع الجماهيري للفرق المنافسة في مباريات أفريقيا قوي وغير معتاد على لاعبي الأهلي والزمالك.

عمرو وهبة " لأول مرة أحس إن الزمالك هيكسب"

وبالانتقال لواحد من أبرز الممثلين الشباب في مجال الكوميديا بالطبع الحديث يتجه للفنان عمرو وهبة وهوا مشجع للقلعة البيضاء حيث عبر الموهبة الفنية الشابة عن تفائله بفوز الزمالك ضد غريمه التقليدي الأهلي في مباراة السوبر المصري الليلة على ملعب "محمد بن زايد".

بداية حدثنا عن توقعاتك لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك اليوم ؟

في الطبيعي أتوقع أن نخسر من الأهلي لكن في هذه المرة توقعي يذهب لفوزنا على الغريم التقليدي ولا أعرف سبب شعوري هذا.

كيف ترى الأوراق الرابحة لدى الزمالك ضد الأهلي ؟

أرى أن أحمد السيد زيزو ومصطفى محمد وكذلك المهاجم المغربي أشرف بن شرقي.

هل تقتنع بأداء الزمالك مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ؟

اقتنعت مؤخرا بأداء الفريق مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حيث يلعب في حدود الإمكانات البدنية لأن أداء الفريق في الفترات الأخيرة لم يصل لأجهز مستوى مقنع بالنسبة لي.

وبالحديث عن الأهلي كشمجع زملكاوي .. مَن مِن لاعبي الأهلي تضع له حساب كبير خشية أن يسجل في مباراة الليلة ؟

أخشى حسين الشحات ورمضان صبحي في حالة مشاركته وكذلك المهاجم النيجيري جونيور أجايي لأن حظه في مباريات الزمالك يكون جيد بالإضافة إلى الظهير الأيسر علي معلول.

ما رسالتك للاعب الأهلي كهربا بعد انتقاله من الزمالك إلى النادي الأحمر؟

هؤلاء الاعبين في النهاية هم أصدقاء، أتمنى ألا يرد على صافرات استهجان جماهير الزمالك المتوقعة غدا فمن الطبيعي أن يكون هناك مشاحنات ويجب عليه أن يتفاداها.

هل أنت مع تأجيل مباراة الفريقين في بطولة الدوري العام ؟

أنا مع تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري العام خوفاً على مستقبل الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ماذا عن توقعك لنتيجة المباراة ؟

أتوقع إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي والذهاب لركلات الجزاء ومن ثم فوز الزمالك بكأس السوبر المصري.

أخيرا ماذا عن توقعاتك لمباراة الزمالك والترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطل هذه النسخة ؟

أتوقع أن يعبر الزمالك الترجي التونسي ولكنه لن يحرز لقب هذه النسخة وكذلك الأهلي فبطل هذه النسخة أراه ما بين فريق تي بي مازيمبي الكونغولي وصنداونز الجنوب أفريقي.