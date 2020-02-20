انطلاق بطولة دبي «RC 2020» 26 مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وبدعم وإشراف مجلس دبي الرياضي بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي ماسترز للطيران اللاسلكي «RC 2020 » مؤتمراً صحفياً للإعلان عن اطلاق الحدث في مارس/‏آذار المقبل.

حضر المؤتمر نصر النيادي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، وخليفة حمد العليلي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وطارق السعدي مدير عام البطولة ورئيس لجنة الطائرات اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بعد في اتحاد الإمارات للرياضات الجوية.

وأعلن نصر النيادي عن تفاصيل البطولة التي تنطلق 26 مارس/‏آذار حتى 28 منه بنادي سكاي هب آر سي بمنطقة الليسلي على طريق دبي العين، ويشارك فيها أكثر من 70 طياراً يمثلون 22 دولة للمنافسة على المراكز الأولى، بينهم أبطال من الإمارات في أكبر تجمع لمثل هذه البطولات في العالم.

يذكر أن البطولة تحتوي على عدة فئات، وهي البطولة الدولية لفئة طائرات الهليكوبتر، والبطولة الخليجية فئة: الهليكوبتر، الطائرات النفاثة، طائرات البروب، وبالإضافة إلى السيارات اللاسلكية من فئة الدراق وأيضاً الدريفت.

وتوجه نصر النيادي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته ودعمه المستمر للرياضات الجوية بشكل عام وبطولة دبي 2020 بشكل خاص، معتبراً أن هذا الدعم سيكون له أثر كبير في إنجاح جميع البطولات والإبقاء على صدارة الإمارات دائماً.

وشكر نصر النيادي جميع الشركات والمؤسسات الراعية والداعمة للبطولة، علماً أن الدخول سيكون مجانياً أمام الجمهور الراغب في الحضور.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي تم إطلاق شعار ترويجي خاص يحمل عنوان «سما دبي تجمعنا»، ليكون مواكباً لكل فعاليات البطولة ونشاطاتها،وتصل جوائز البطولة إلى 70 ألف دولار .