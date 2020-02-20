مرتضي منصور : "فضل" بيقول مباراة القمة يوم 24 .. "انسى يا فضل أنت تحكم على بيتك متحكمش علينا"

شن المستشار "مرتضي منصور" هجومًا حادًا علي "محمد فضل" عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بعدما أعلن الأخير أن مباراة الأهلي والزمالك لن تؤجل وستقام في موعدها يوم 24 فبراير في الدوري المصري.
وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : محمد فضل بيقول المباراة يوم 24، انسى يا فضل أنت تحكم على بيتك متحكمش علينا إحنا الأهلي عنده مصيبة اسمها صن داونز وإحنا عندنا مباراة الترجي عايز ياخد بتاره، مش هنلعب غصب عننا
وتابع : عيب أنت بتروج غلط، أن 60% من التذاكر ما اتباعتش أنت عايز تحبط جماهير الزمالك، بلاش تعمل فتن الزمالك له شعبية في الإمارات ولا تقل شعبيته عن الأهلي
وكان "محمد فضل" عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد نفي تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها 24 فبراير الجاري .
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