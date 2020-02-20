مانشستر سيتي يستعيد سكة الانتصارات قبل قمة ليستر

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استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب في العامين الاخيرين سكة الانتصارات بثنائية في مرمى ضيفه وست هام يونايتد الأربعاء على ملعب الاتحاد في مانشستر، في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل الإسباني رودريغو هرنانديز "رودري" (30) والبلجيكي كيفن دي بروين (62) الهدفين.

واستعاد مانشستر سيتي توازنه بعد خسارته امام مضيفه توتنهام صفر-2 في المرحلة الماضية، فحقق انتصاره السابع عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 54 نقطة فأعاد الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر إلى 22 نقطة.

وعزز مانشستر سيتي موقعه في الوصافة بفارق أربع نقاط أمام مطارده المباشر ليستر سيتي مضيفه في قمة المرحلة السابعة والعشرين السبت المقبل، وقبل رحلته إلى العاصمة الإسبانية لمواجهة ريال مدريد الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ومن بعدها استضافة أرسنال في الاول من آذار/مارس المقبل.

وفي مباراته الاولى بعد قرار الاتحاد الأوروبي للعبة استبعاده من مسابقة دوري ابطال اوروبا في العامين المقبلين بسبب خروقات خطيرة في قواعد اللعب المالي النظيف، غاب رحيم سترلينغ بسبب الإصابة عن تشكيلة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الذي فضل الدفع بالمهاجم البرازيلي غابريال جيزوس على حساب الدولي الجزائري رياض محرز الذي جلس على دكة البدلاء على غرار لاعبي الوسط البرازيلي فرناندينيو والألماني إلكاي غوندوغان والمدافع جون ستونز.

وفرض مانشستر سيتي على عادته سيطرته المطلقة منذ البداية وخلق مهاجموه العديد من الفرص التي تفننوا في إهدارها قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل من كرة ثابتة.

وأهدر جيزوس فرصة افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الاسباني دافيد سيلفا خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وانفرد بالحارس الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي وحاول مراوغته ليتدخل المدافع الايطالي انجيلو اوغبونا ويبعدها الى ركنية لم تثمر (5).

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وحاول المهاجم الدولي الارجنتيني سيرخيو اغويرو خداع الحارس فابيانسكي بتسديدة بخارج القدم اليمنى من حافة المنطقة مرت بجوار القائم الايمن للحارس البولندي فابيانسكي (8).

وأبعد فابيانسكي كرة قوية من خارج المنطقة لدي بروين بيسراه قبل ان يشتتها الدفاع (12)، وأنقذ المدافع آرون كريسويل مرمى فريقه مرتين بتصديه في مناسبتين لتسديدتين لجيزوس من مسافة قريبة (13).

وتابع فابيانسكي تألقه وأبعد تسديدة قوية خادعة للمدافع الفرنسي بنجامان مندي إلى ركنية (28)، كانت مصدر الهدف الأول عندما انبرى لها دي بروين وتابعها رودري برأسه من القائم الأول وأسكنها في الثاني (30).

وجرب جيزوس حظه بتسديدة من خارج المنطقة بين يدي الحارس فابيانسكي (40).

وأنقذ فابيانكسي مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية لدي بروين (46)، وكاد أغويرو يفعلها من تسديدة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار لاقائم الأيمن (53).

وأضاف دي بروين الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع البرتغالي برناردو سيلفا أنهاها بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس فابيانسكي (62).

ملخص المباراة: