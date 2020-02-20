AlAhly لايف بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك kora star نهائي السوبر المصري |مشاهده مباشره ماتش الأهلي والزمالك اليوم الخميس 20/2/2020 مباشر Abu Dhabi Sport رابط الأسطورة الجديد بدون تقطيع ، مباراة الاهلي والزمالك مباراة المة المباراة المرتقبة وبشده منذ فترة طويلة ليرى جمهور أكبر ناديين في مصر من سيحصد كأس السوبر المصري وسط منافسه شرسه جدا بين المارد الأحمر النادي الأهلي والنادي الملكي نادي الزمالك ، وسط حضور جماهيري مكثف من جماهير الناديين في الامارات العربية التي تقام بها مباراة نهائي السوبر بين الفريقين وتبث مباشرة عبر قناة Abu Dhabi Sport المفتوحه.

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موعد مباراة الاهلي والزمالك كورة ستار

تقام مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم الخميس 20/2/2020 في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ويتم بث مباراة الاهلي والزمالك مباشرة عبر قناة ابوظبي الرياضية وبالتحديد قناة Abu Dhabi Sport1 .

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