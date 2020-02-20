شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة سينسيناتي للاسكواش بمشاركة 5 مصريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس منافسات بطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 20 فبراير الجاري وحتى الرابع والعشرين من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة هانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس والمصنفة العاشرة عالمياً، وروان العربي بطلة العالم السابقة للناشئات، بالإضافة إلى ندى عباس ومنة ناصر، وميار هاني.

وتشارك هانيا الحمامي وروان العربي في منافسات البطولة بداية من الدور الثاني، فيما تلتقي منة ناصر مع الأسترالية جاسيكا ترنبول، كما تواجه ندى عباس منافستها الهندية سونيان كوروفيلا، وتواجه ميار هاني منافستها الكولومبية كاتليان بيلاز ضمن منافسات الدور الأول.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.