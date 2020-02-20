شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الأفريقية للملاكمة المؤهلة لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشارك مصر فى هذه البطولة ب 8 لاعبين و هم كلا من ، في وزن 52 ك محمد مصطفي، ومصطفي فهمي وزن 56 ك، وصبري جمال وزن 63 ك، وعمر العوضي في وزن 69 ك، وأحمد حسام في وزن 75ك، وعبد الرحمن عرابي لوزن 81 ك، ويوسف كرار لوزن 91، ويسري رزق فوق ال91 ك، .

فيما يضم الجهاز الفني كلا من ، أوليسيوس المدرب العام الكوبي و المدرب سعيد حسن، ودكتور مجدي مصطفي طبيب، وعبد العزيز غنيم رئيس الإتحاد المصرى رئيسا للبعثة .

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كانت بعثة المنتخب عادت من كوبا يوم 30 يناير والتي أقامت معسكرًا خلال الفترة منذ 15 إلى 30 يناير تضم قائمة اللاعبين فى المعسكر .

و دخل منتخب الملاكمة في معسكر مغلق فى شهر ديسمبر الماضى فى أذربيجان فى إطار خطة الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد .

يذكر أن، منتخب مصر حصل على لقب وصيف البطولة العربية لناشئين الملاكمة مواليد 2004 التى اقيمت بالكويت ، وجاءت مصر فى المركز الثانى برصيد 4 ذهبيات عن طريق كلا من ، محمد السيد و عمر عبد العليم وأحمد السمرى و عمر خالد ، بينما حصد الثنائى عمر رزق و محمد بلال الميدالية الفضية ، فيما حصل محمد أمين على الميدالية البرونزية .