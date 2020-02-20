شكرا لقرائتكم خبر عن "الأذن تسمع كل جميل" الهضبة وحسنى وحماقى النجوم المفضلون للاعبات الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تألق عدد من اللاعبات في مختلف اللعبات الرياضية، إلا أن وقتهن لا يقتصر على ممارسة الرياضة والمواظبة على التدريبات والمشاركة فى البطولات، بل هناك أوقاتًا يقضينها خارج الصالات والمنافسات، ويتجردن فيها من الألقاب والإنجازات التى يحققونها.

وتحرص بعض اللاعبات على سماع الأغانى، والطرب، ولكن للفنانين المفضلين لهن.

نرصد فى التقرير التالى أبرز المطربين المفضلين لدى نجمات الرياضة.

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عمرو دياب

يستحوذ عمرو دياب على نسبة الاستماع لدى لاعبات الرياضة، حيث كشفت كل من علياء هلال لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الشمس، مريم خالد نجمة الكرة الطائرة فى نادى سبورتنج السابقة و مبارك حاليا، دنيا مجدى نجمة الكرة الطائرة فى نادى الطيران، هاجر هشام عامر لاعبة فريق كرة السلة بنادى سبورتنج، نوران جوهر بطلة الاسكواش فى أندية وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، هانيا مورو لاعبة منتخب السباحة، نور ياسين نجمة كرة اليد السابقة فى النادى الأهلى، هند جمال نجمة الكرة الطائرة السابقة فى نادى الزمالك، هالة مصطفى لاعبة كرة السلة بفريق الأهلى، نهال جمال نجمة الكرة الطائرة بنادى الشمس، هدير التونى نجمة الكرة الطائرة بالزمالك السابقة، فرح رمزى نجمة كرة الطائرة السابقة فى النادى الأهلى، دينا عمرو كابتن فريق السلة بالنادى الأهلى، لوجين ياسر الفرماوى لاعبة السلاح، فرح عز لاعبة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى، سلمى الكومى لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الأهلى سابقا، نور إبراهيم لاعبة الكرة الطائرة فى نادى سبورتنج، أسماء مجدى لاعبة منتخب الكاراتيه، ضحى هانى نجمة الريشة الطائرة، نهى هانى لاعبة المنتخب الوطنى للسلاح، آية الشافعى نجمة الكرة الطائرة السابقة بالنادى الأهلى، إنجى الشامى نجمة الكرة الطائرة السابقة فى النادى الأهلى، ندى ناصف نجمة الكرة الطائرة السابقة فى النادى الأهلى، زينة العلمى نجمة الكرة الطائرة، سارة الخولى نجمة كرة اليد فى الأهلى، يارا عاطف محكمة كرة القدم.

محمد حماقى

ويلى الهضبة في نسبة الاستماع الفنان محمد حماقى ، حيث أعلنت أكثر من لاعبة أنه المطرب المفضل لديهن؛ مثل رنا نبيل لاعبة كرة السلة بنادى سبورتنج، أبرار يسرى لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى النادى الأهلى، شروق أحمد لاعبة منتخب الكاراتيه والحاصلة على وسام الجمهورية، هدير عوض نجمة الكرة الطائرة فى نادى سبورتنج، سارة حسام نجمة كرة اليد فى النادى الأهلى، سارة سمير بطلة رفع الأثقال، جود محمد جمال لاعبة سلة سبورتنج، شروق عبد الجليل نجمة الكرة الطائرة فى الأهلى السابقة، ميرال أشرف محترفة كرة السلة فى دورى الجامعات الأمريكية، غادة حسام لاعبة كرة اليد فى الأهلى.

تامر حسنى

وبعد حماقى يأتى تامر حسنى، والذى تحب الاستماع إليه اللاعبات نوران جنينة لاعبة يد الأهلى، أميرة طلال نجمة الكرة الطائرة فى نادى هليوبوليس، دنيا يسرى الهلباوى لاعبة منتخب الكاراتيه، روان أيمن لاعبة منتخب ألعاب القوى، والحاصلة على الميدالية الفضية فى رمى المطرقة لأولمبياد الشباب، نورهان عمرو نجمة كرة القدم فى نادى الطيران، مها عبد السلام لاعبة منتخب الغطس، ليلة شريف لاعبة كرة اليد فى الأهلى.