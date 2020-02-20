شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 5ـ1 فى السوبر قبل المواجهة المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء بين النادي الأهلي مع نظيره الزمالك في السابعة مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد، في صراع التتويج بالسوبر المصري، بين المارد الأحمر بطل الدوري العام، والفارس الأبيض بطل كأس مصر، عن الموسم الماضي، وكان نادي الزمالك قد خسر السوبر الماضي أمام النادي الأهلي، وهو ما يشعل قمة القطبين في اللقاء المرتقب.

الزمالك يدخل هذه المباراة تحت القيادة الفنية لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، منتشياً، بعدما حصد قبل أيام بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، أما الأهلي فهو الآخر منتشياً، بسلسلة الانتصارات المحلية التي حققها تحت قيادة الخواجة السويسري رينية فايلر بـ 15 فوز متتالي في الدوري المصري ليتصدر جدول المسابقة.

والتقى الأهلي نظيره الزمالك في ست مواجهات من قبل في بطولة السوبر المصري، تمكن الأهلي من التتويج بـ5 ألقاب، فيما حصد الزمالك لقب وحيد.

كانت بداية المواجهات في موسم 2003 – 2004 حينما دخل الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري بينما تُوج الأهلي ببطولة كأس مصر، ودخل الفريق الأحمر المباراة تحت قيادة فنية برتغالية لتوني أوليفيرا، بينما كان الزمالك تحت المظلة الفنية لفينجادا، وأقيمت المباراة على ملعب الكلية الحربية وتُوج الفريق الأحمر بالبطولة بعدما فاز على الزمالك بركلات الترجيح 3/1.

ثاني المواجهات التي جمعت القطبين جاءت في موسم 2008، دخل الأهلي المباراة باعتباره بطلًا للدوري، بينما تُوج الزمالك ببطولة كأس مصر، وكان المارد الأحمر تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، بينما تولى الالماني راينر هولمان قيادة الزمالك، وأقيمت المباراة على ملعب ستاد القاهرة، وفاز الأهلي بهدفين دون رد ليتوج باللقب السوبر.

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وفي موسم 2014، تجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك في السوبر وخاض الأهلي المباراة بطلًا للدوري والزمالك بطلًا لكأس مصر، حيث قاد الإسباني خوان كارلوس جاريدو الأهلي من الناحية الفنية في المباراة، بينما كان حسام حسن مدربًا للزمالك، وأقيمت المباراة على ملعب استاد القاهرة، وفاز الأحمر بركلات الترجيح 5-4 بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء.

والتقى القطبان في موسم 2015، حيث كان الزمالك "بطل الدوري" والأهلي "بطل الكأس"، وأقيمت المباراة في الإمارات وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 3 - 2 سجل ثلاثية الأهلي عبد الله السعيد هدفين ومؤمن زكريا هدف، بينما أحرز هدفي الزمالك عمر جابر ومحمود كهربا.

وفي موسم 2016، التقى الأهلي "بطل الدوري" مع الزمالك "بطل الكأس في الإمارات وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0 - 0 وفاز الزمالك بضربات الترجيح 3 - 1 ليتوج الأبيض بلقب السوبر على حساب الأهلي للمرة الأولى والثالثة فى تاريخه.

أما الموسم الماضي في 2017، فتواجه القطبين من جديد في لقاء السوبر الذي جمعهما في القاهرة، وكان الأهلي يحمل لقب الدوري العام والزمالك بطلاَ للكأس، وقاد السويسري رينية فايلر المدرب الحالي للفريق الأحمر، اللقاء كأول اختبار في مسيرته مع الفريق، واستطاع أن يحقق فوزاً ثمينا بنتيجة 3/2، على الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك آنذاك.