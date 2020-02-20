مرتضى منصور: الزمالك حصد 23 بطولة منذ 2014.. ومباراة القمة بالدوري لن تلعب

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريق الكرة الأول حصد 10 بطولات منذ عام 2014 حتى اليوم، بينما حصد الأهلي على 11، مشيرًا إلى أنه إذا احتسب كئوس السلة واليد سيصل إلى 23 بطولة للقلعة البيضاء.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أبوظبي الرياضية": "مرتضى ومجلس إدارته أدخلوا 23 بطولة ونحن لسنا مشدودين، وعلى الجماهير ألا يشعرون بأي ضغوط ويستمتعون بالمباراة".

وتابع: "أرفض تصريحات أحمد عيد عبدالملك عندما أكد أنه

لن يشجع الأهلي، هذه التصريحات لا تحدث عندي في قناة الزمالك".

ورد منصور على تصريحات أحمد حسام ميدو قائلًا: "أريد أن أسأل ميدو، أنت قلت أنني مخلص للمكان وأجلس 18 ساعة في النادي، نعم أنا مخلص للنادي لكني أيضًا عضو برلماني".

وواصل: "أنت تقول أنك مختلف معي في الإدارة، إذًا تعالى علمني أتمنى أن أستفيد".

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واستكمل: "أتحدى أن يكون هناك

نادي في العالم أنجز ما أنجزناه، حصلت على 10 بطولات، وأنت تعلم أن النادي كان مديونًا بمبالغ كبيرة وتم تسديدها، بجانب نادي نهري لا تراه في فرنسا وإيطاليا وتتحدث معي عن الخلاف الإداري".

وتابع منصور: "الأهلي يمتلك لاعبين مميزين ومدرب جيد، ونحن لدينا مدرب محترم، رسالتي للاعبين أن يستمتعوا بالمباراة".

وعاد ليتحدث عن تأجيل مباراة القمة في الدوري: "أنا أقول لك يا محمد فضل تحدث قدر مقامك، المباراة لن تلعب، الزمالك أمامه مباراة أمام الترجي الذي يريد أن يثأر، والأهلي ينتظره صن داونز في دوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "نحن نحافظ على أولادنا".