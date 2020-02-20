الإسماعيلي يعلن قائمة فريقة لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن قائمة فريقة لمواجهة بيراميذز غداً الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر.

وشهدت القائمة غياب عبدالرحمن مجدي بسبب تأخره عن مران أمس الأربعاء.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى .. محمد مجدي . محمد فوزي.

خط الدفاع .. باهر المحمدي، محمد هاشم، أسامه إبراهيم أحمد أيمن، إبراهيم أبو اليزيد، محمود البدري.

خط الوسط.. محمود دونجا، محمد الضرف، محمد مخلوف همام طارق، محمد

صادق، احمد مدبولي، محمد الشامي، بيكيتي سيلفا، وجيه عبد الحكيم ، فخر الدين بن يوسف.خط الهجوم .. باتريك كادو، بنسيون شيلونجو.وانتظم لاعبو الفريق في معسكر مغلق امس الأربعاء ، لتحقيق مزيد من التركيز قبل تلك المباراة المصيرية التي سيخوضها الدراويش أمام الفريق المدجج بالنجوم يوم الجمعة المقبل.