النحاس يحدد عناصر خطورة الأهلي والزمالك في السوبر

أكد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن لقاء السوبر المصري سيكون صعب للغاية.
وتابع عماد النحاس في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "معلول وأجاي والشحات ثلاثي رعب الأهلي".
وأتم: "بن شرقي ومصطفى محمد مصادر خطورة بالزمالك".
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد محمد بن زايد، في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية، في كأس السوبر المصري.
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