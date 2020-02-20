نتيجة مباراة الأهلي والزمالك “كلاسيكو العرب” في كأس السوبر المصري 2020

تترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك “كلاسيكو العرب” فى كأس السوبر المصري 2020، فى واحدة من أهم مباريات اليوم الخميس 20-2-2020، على ملعب “محمد بن زايد” بأبو ظبى في الإمارات.

المباراة التي ستنقل على قناة أبو ظبي الرياضية إتش دي (1،2)، يتعليق كل من عصام عبده، وعلى سعيد الكعبي، ستنطلق فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب السوبر المصري، برصيد 11 لقبًا، فيما نجح الزمالك في التتويج في 3 مناسبات فقط.

وتحظى المباراة باهتمام إعلامى وجماهيرى كبير فى ظل كونها بطولة خاصة بين القطبين، وبسبب حالة الفريقين العالية قبل قمة السوبر، باعتبار نتائج الأهلى الجيدة تحت قيادة السويسرى “رينيه فايلر” وتحقيق 15 انتصار متتالي بالدوري بخلاف صعوده إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونفس الحال بالنسبة للزمالك الذي يقدم نتائج طيبة تحت قيادة الفرنسي “باتريس كارتيرون” وآخرها التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك فى كأس السوبر المصري

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التقى الأهلي والزمالك في المباراة الأولى من بطولة السوبر المصري يوم 28 أغسطس عام 2003، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بركلات الترجيع 3-1 وذلك بعد حسم التعادل السلبي شوطي اللقاء.

– التقى الفريقان مرة آخرى في السوبر المصري يوم 27 فبراير موسم 2008، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل لاشيء.

– وفي موسم 2014 تقابل الفريقان للمرة الثالثة، وانتهت المباراة بالتعادل 0/0، وفاز المارد الأحمر بضربات الترجيح بنتيجه 5-4.

– وفي 15 أكتوبر موسم 2015، تواجه الفريقان للمرة الرابعة في البطولة، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 3-2، والتي أقيمت في الإمارات لأول مرة.

– وتواجه الأهلي والزمالك للمرة الخامسة في بطولة السوبر المصري يوم 10 فبراير موسم 2016، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0، واتجه الفريقان إلى ضربات الترجيح، وفاز الزمالك للمرة الأولى على الأهلي في السوبر بنتيجة 3-1، وكان اللقب الثالث والأخير حتى الآن للفارس الأبيض في مشواره ببطولة السوبر المصري، وأقيمت أيضًا في الإمارات.

– لعب الأهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر 2019 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، عن موسم 2017-2018، وحقق الأحمر الفوز علي الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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