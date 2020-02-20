- 1/2
- 2/2
أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن لاعب خط وسط ليفربول “آدم لالانا” يقترب بشدة من الانتقال إلى “ليستر سيتي” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وعقد الثعالب محادثات أولية مع وكلاء اللاعب لمناقشة إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، حيث ينتهي عقد لالانا مع ليفربول، ولا يبدو أن الريدز سيجددون تعاقده، وبالتالي يمكن للاعب التفاوض مع الأندية التي تريد التعاقد معه وفقًا لقانون بوسمان.
ويمتلك اللاعب صاحب الـ31 عامًا العديد من العروض من عدة فرق ابرزها “آرسنال وتوتنهام ووست هام“، فقد تواصلوا مع وكلاء اللاعب الإنجليزي، لبحث إمكانية ضمه.
ولكن اللاعب يفكر بشدة في الانتقال إلى “ليستر سيتي” للعب تحت قيادة مدربه السابق “براندن رودجرز” الذي ضمه إلى ليفربول عندما كان مدربًا للفريق من “ساوثامبتون” في صيف 2014.
وخاض اللاعب الدولي الإنجليزي 175 مباراة مع فريق ليفربول وسجل 22 هدفًا وصنع 22، وتعثرت مسيرة اللاعب بشكل كبير بسبب الإصابات، ولم يشارك كثيرًا هذا الموسم مع ليفربول تحت قيادة “يورجن كلوب” حيث لعب 19 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفًا واحدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ليستر سيتي يقترب بشدة من ضم لاعب خط وسط ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.