ليستر سيتي يقترب بشدة من ضم لاعب خط وسط ليفربول

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن لاعب خط وسط ليفربول “آدم لالانا” يقترب بشدة من الانتقال إلى “ليستر سيتي” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد الثعالب محادثات أولية مع وكلاء اللاعب لمناقشة إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، حيث ينتهي عقد لالانا مع ليفربول، ولا يبدو أن الريدز سيجددون تعاقده، وبالتالي يمكن للاعب التفاوض مع الأندية التي تريد التعاقد معه وفقًا لقانون بوسمان.

ويمتلك اللاعب صاحب الـ31 عامًا العديد من العروض من عدة فرق ابرزها “آرسنال وتوتنهام ووست هام“، فقد تواصلوا مع وكلاء اللاعب الإنجليزي، لبحث إمكانية ضمه.

ولكن اللاعب يفكر بشدة في الانتقال إلى “ليستر سيتي” للعب تحت قيادة مدربه السابق “براندن رودجرز” الذي ضمه إلى ليفربول عندما كان مدربًا للفريق من “ساوثامبتون” في صيف 2014.

وخاض اللاعب الدولي الإنجليزي 175 مباراة مع فريق ليفربول وسجل 22 هدفًا وصنع 22، وتعثرت مسيرة اللاعب بشكل كبير بسبب الإصابات، ولم يشارك كثيرًا هذا الموسم مع ليفربول تحت قيادة “يورجن كلوب” حيث لعب 19 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفًا واحدًا.