موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي

يستضيف نادي ليفربول نظيره وست هام يونايتد، فى أهم مباريات اليوم الاثنين 24-2-2020، على ملعب “آنفيلد روود”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 فى الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

ويواصل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 76 نقطة، متفوقاً بفارق 25 نقطة كاملة على مانشستر سيتى أقرب منافسيه.

بينما يحتل “الهامرز” المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة، جمعهم من 25 مباراة، حقق الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى مثلهم، وتعرض للهزيمة فى 13 مباراة.

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ويواصل الريدز المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، سلسلة اللاهزيمة فى الفترة الأخيرة “بالبريميرليج”، بعدما حقق فوزاً صعباً على مضيفه نورويتش سيتى بهدف دون مقابل فى الجولة الماضية سجله العائد من الاصابة “ساديو ماني”.

جدير بالذكر ان فريق ليفربول الذى بدأ سلسلة اللاهزيمة فى البريميرليج منذ العام الماضى حتى الآن، يحتاج لعدم تلقى أى هزيمة فى 7 مباريات متتالية بالمسابقة لتحطيم الرقم القياسى الأفضل فى التاريخ والمسجل باسم أرسنال بين عامى 2003-2004 برصيد 49 مباراة بدون خسارة.

ويتفوق ليفربول على منافسه وست هام فى آخر 5 مواجهات، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات، وتعادلا فى مواجهة واحدة، وكان لقاء الدور الاول قد شهد فوز الريدز بهدفين دون مقابل، سجل “محمد صلاح” الهدف الاول من ركلة جزاء، واضاف “أليكس أوكسلاد تشامبرلين” الهدف الثاني.

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