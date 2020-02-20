أتالانتا يسحق فالنسيا ويضع قدما في ربع النهائي دوري الأبطال

واصل أتالانتا مشاركته التاريخية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بوضعه قدما في الدور ربع النهائي إثر فوزه الكبير على ضيفه فالنسيا الإسباني 4-1 الأربعاء على ملعب "سان سيرو" في ميلانو في ذهاب الدور ثمن النهائي.



وسجل الهولندي هانز هاتبوير (16 و62) والسلوفيني يوسيب ايليسيتش (42) والسويسري ريمو فرولر (57) أهداف أتالانتا، والروسي دينيس تشيريشيف (66) هدف فالنسيا.



ويلتقي الفريقان إيابا في 10 آذار/مارس المقبل على ملعب "ميستايا" في فالنسيا.



وواصل أتالانتا مغامرته في مشاركته الأولى في المسابقة القارية العريقة وبات على مشارف الدور ربع النهائي بفضل ثنائية للاعب وسطه هاتبوير.



وفجر أتالانتا مفاجأة من العيار الثقيل بحجزه بطاقته إلى الدور ثمن النهائي بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى في دور المجموعات بل أن غلته كانت نقطة واحدة في مبارياته الأربع الأولى قبل أن يحقق فوزين متتاليين ويضمن المركز الثاني في مجموعته خلف مانشستر سيتي الانكليزي.



وأبقى مدرب أتالاتنا جان بييرو غاسبيريني على المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا، صاحب أول هدف للنادي في مشاركته الأولى في المسابقة القارية العريقة، على مقاعد الاحتياط لتعافيه للتو من اصابة ابعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة اشهر.



من جهته، أبقى مدرب فالنسيا البير سيلاديس على المهاجم الدولي الفرنسي السابق كيفن غاميرو على دكة البدلاء، معززا خطي الدفاع والوسط في مواجهة أقوى خط هجوم في الدوري الإيطالي (63 هدفا في 24 مباراة).



وضغط أتالانتا منذ البداية وكاد يفعلها مبكرا عندما سدد القائد الأرجنتيني أليخاندرو غوميز كرة قوية من ركلة حرة غير مباشرة حركها له ايليسيتش مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (4).



وأنقذ الحارس خاومي دومينيش مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية للكرواتي ماريو باساليتش من انفراد داخل المنطقة الى ركنية (8).



ونجح المدافع الهولندي هانز هاتبوير في منح التقدم لأتالانتا عندما استغل كرة عرضية من داخل المنطقة للقائد غوميز تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس دومينيش (16).



وكاد الألماني روبن غوسنز يضيف الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل المنطقة في الشباك الخارجية (21).



واندفع فالنسيا بحثا عن التعديل مستغلا تراجع لاعبي أتالانتا إلى الدفاع، وحرم القائم الايسر الضيوف من ادراك التعادل برده تسديدة من مسافة قريبة وانفراد لفيران توريس (30).



وتلقى الدولي البرتغالي غونزالو غيديش كرة على طبق من ذهب من المدافع خوسيه لويس غايا خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة فلعبها عرضية قوية لم تجد من يتابعها داخل المرمى (35).





ورد أتالانتا بتسديدة قوية للهولندي مارتن ديرون من حافة المنطقة فوق العارضة (37).



وعزز اتالانتا بهدف ثان عبر ايليسيتش بعد تلقيه كرة من باساليتش عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه بيسراه وتوغل داخلها قبل ان يطلقها بيسراه قوية في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (42).



وأهدر كارلوس سولير فرصة تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة عرضية زاحفة من توريس تابعها بيسراه من مسافة قريبة بجوار القائم الأيسر (51).



ووجه فرولر الضربة القاضية لفالنسيا بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس دومينيش (57).



وأنقذ الحارس بيارلويجي غوليني مرماه من هدف تقليص الفارق بتصديه لتسديدة قوية (60).



وأضاف هاتبوير هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عندما تلقى كرة خلف الدفاع في منتصف الملعب من باساليتش فانطلق بسرعة كبيرة وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها بيمناه داخل مرمى دومينيش (62).



وسجل تشيريشيف هدف تقليص الفارق بعد دقيقتين من دخوله مكان غيديش، بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة (66).



وكاد تشيريشيف يضيف الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس غوليني (70).





المصدر: فرانس برس