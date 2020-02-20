رياضة | برشلونة يحسم أمر التعاقد مع برايثوايت خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم أمر التعاقد مع برايثوايت خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليجانيس اليوم الأربعاء.

وينتظر لاعب ليجانبس برايثوايت قرار برشلونة بشأن التعاقد معه بعد أن طلبه الفريق الكتالوني.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة برشلونة سوف تحسم القرار حول هذا الموضوع، في الإجتماع الذي ستعقده مساء اليوم.

ومن المتوقع أن يدفع النادي الكاتالوني قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ 18 مليون يورو، لضمه لصفوف للفريق لتعويض الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعد موافقة رابطة الليجا، على إبرام برشلونة لصفقة مهاجم إستثنائية.

جدير بالذكر أن برايثوايت صاحب الـ28 عاماً، يعد هو الخيار المثالي من بين كل المهاجمين المتاحين حالياً، بالنسبة للمدير الفني كيكي سيتين، لأنه متعدد الوظائف.