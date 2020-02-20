رياضة | مدرب أتلانتا: حزين لتلقي هدف أمام فالنسيا ونسعى لتأكيد أحقيتنا في تحقيق دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أتلانتا: حزين لتلقي هدف أمام فالنسيا ونسعى لتأكيد أحقيتنا في تحقيق دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق أتلانتا الإيطالي، عن أحقية فريقه في التتوبج بلقب دوري أبطال أوروبا، وعن أسفه الشديد في تلقي هدف أمام فالنسيا.

وتمكن أتلانتا من تحقيق الفوز على فريق فالنسيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال جاسبريني في تصريحاته عقب المباراة لـ "سكاي سبورت إيطاليا":" أشعر بالأسف بسبب الهدف الذي تلقيناه أمام فالنسيا، وأننا لم ترتكب أخطاء عديدة سواء لقطة الهدف".

وتابع:" إذا كنا نرغب في التأهل للدور ربع النهائي، علينا الحظر من فريق فالنسيا في ملعبه، ونريد تحقيق الفوز عليه لإثبات أحقيتنا بالتتويج بلقب دوري الأبطال".

وواصل:" سنتعلم من أخطاءنا في مباراة فالنسيا، وسنثبت أننا كنا نستحق التواجد في دوري أبطال أوروبا، من المتوقع أن نستقبل ثلاث أهداف هناك ولكن سنتدارك ذلك وسنتأهل".وأتم:" جماهير المستايا حماسية للغاية، وسنكون على كامل الدقة في تلك المباراة