رياضة | أسلام المغربي:أتمنى صعود دمنهور لدوري الممتاز وجمهور دمنهور كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسلام المغربي:أتمنى صعود دمنهور لدوري الممتاز وجمهور دمنهور كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ورفض أسلام المغربي الحديث عن أسباب أبتعاده عن النادي خلال الفترة الماضية رافضا الكلام في هذا التوقيت حفاظا علي أستقرار الفريق الأول ومن أجل مواصلة الأنتصارات مؤكدا في ذات الوقت أنه عند وعده مع جماهير دمنهور بأنه سوف يتواجد وسيقدم الدعم للفريق في الوقت المناسب لصالح الفريق البحراوي.
وناشد المغربي جماهير دمنهور بضرورة مواصلة الدعم والمساندة للجهاز الفني الحالي بقيادة كمال فريد وجميع افراد الجهاز المعاون له من أجل أكتمال المسيرة بنجاح وتحقيق حلم الجماهير البحراوية بالصعود إلي دوري الأضواء والشهرة.
يذكر أن فريق دمنهور يحتل المركز الأول بترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد 30 بالتساوي مع فاركو في عدد النقاط.