رياضة | برباعية..أتلانتا يكتسح فالنسيا ويضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برباعية..أتلانتا يكتسح فالنسيا ويضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق أتلانتا الإيطالي ضيفه فالنسيا الإسباني برباعية مقابل هدف للأسبان، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "سان سيرو" ضمن إطار منافسات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أتلانتا الناري يواجه تحفظ فالنسيا

بدأ المدرب ألبرت سيلاديس المدير الفني للفريق الإسباني فالينسا تشكيل لاعبيه لمواجهة أتلانتا كالتالي:-

"خاومي دومينيك سانشيز - دانييل واس - إلياكويم مانجالا - مختار دياخابي - خوسي لويس جايا - فران توريس - دانيال باريخو - جيفري كوندوجبيا - كارلوس سولر باراجان - جونزالو جويديس - ماكسيميليانو جوميز".

وعلى الجانب الآخر جاء تشكيل المدرب جيان بييرو جاسبيريني، مدرب الفريق الإيطالي أتلانتا أصحاب الأرض بالدفع بالقوة الهجومية النارية حيث بدأ بالتشكيل الآتي:-

" بييرلويجي جوليني - رافائيل تولوي - خوسيه لويس بالومينو - بيرات ديمسيتي - هانز هاتيبور - مارتن دي رون - ريمو فريلير - روبن جوسينس - ماريو بازاليتيش - جوسيب إيليشيش - اليخاندرو جوميز".

بداية قوية من أصحاب الأرض في الشوط الأول

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بدأ أصحاب الأرض فريق أتلانتا المباراة بالسيطرة على منطقة وسط الملعب حيث ترجم اللاعب هانز هاتيبور الاستحواذ الإيطالي لأولى اهداف المواجهة في الدقيقة السادسة عشر، وضاعف زميله يوسيب إيليتيشيش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 42 من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الطليان بثنائية نظيفة وضعت فالنسيا في مأزق كبير مطلع الشوط الثاني.

شوط ثاني أقوى من أتلانتا وتراجع فالنسيا

وعلى عكس المتوقع واصل أصحاب الأرض السيطرة في شوط المباراة الثاني حيث سجل فريمو فريلير الهدف الثالث في 57 من عمر المواجهة ليضع الفريق الإيطالي المدرب ألبرت سيلاديس المدير الفني للفريق الإسباني فالينسا في مأزق كبير قربه من توديع مسابقة دوري أبطال أوروبا إلا أن الأسبان تلقوا الهدف الرابع في عن طريق نجم اللقاء الأول هانز هيتبور الذي سجل ثاني أهدافه والرابع لأصحاب الأرض.

فالنسيا يسجل هدف تقليص الفارق ويقترب من توديع المسابقة الأوروبية

سجا الفريق الإسباني فالنسيا هدف حفظ ماء الوجه عن طريق شيريشيف في الدقيقة 66 لتنهتي المواجهة برباعية مقابل هدف للأسبان الذين اقتربوا من توديع المسابقة الأوروبية بعد النتيجة الثقيلة المفاجأة على ملعب "سان سيرو".

موعد مباراة الإياب بين فالنسيا ضد أتلانتا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين فالنسيا وأتالانتا في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء الموافق 10-3 بتوقيت القاهرة ، على ملعب "ميستايا" معقل الفريق الإسباني فهل يحقق الإسبان ريمونتادا مفاجأة أم يؤكد الطليان رباعية "سان سيرو" ؟