اتلانتا يسحق فالنسيا برباعية ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس 20 فبراير 2020

اقترب فريق أتالانتا الإيطالي، من التأهل إلى دور ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، بعد نجاحه فى سحق ضيفه فريق فالنسيا الإسباني، بنتيجة 4 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سان سيرو"، فى ذهاب دور الـ16، من البطولة.



أنهى فريق أتلانتا الإيطالي، الشوط الأول من المباراة متفوقا بثنائية نظيفة، افتتح هانز هاتيبور، ثنائية فريق أتالانتا، فى الشوط الأول، بالدقيقة 16، بعد متابعته لعرضية من الارجنتيني اليخاندرو جوميز.

أضاف جوسيب إيليشيش، ثانى أهداف الفريق الإيطالي، فى الدقيقة 42 من زمن المباراة، من تسديدة قوية، فشل حارس فالنسيا فى التصدى لها.

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وفى الشوط الثانى، نجح أتالانتا فى تسجيل هدفين أخرين، خلال 6 دقائق، الأول جاء فى الدققيقة 57 عن طريق ريمو فريلير، بينما جاء الثانى عبر هانز هاتيبور، فى الدقيقة 63.

سجل الروسي دينيس تشيريشيف، هدف فريق فالنسيا الوحيد فى المباراة، بالدقيقة 66 من زمن المباراة.

كان فالنسيا، تأهل لدور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، بعد تصدره المجموعة الثامنة فى دور المجموعات، بينما احتل أتالانتا وصافة المجموعة الثالثة.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب، سوف تجمع الفريقين يوم 10 مارس المقبل، على ملعب "مستايا"، معقل فريق فالنسيا.