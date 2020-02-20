الامارات | الشارقة يهزم الوحدة بفارق 21 هدفاً في «أقوياء اليد»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يهزم الوحدة بفارق 21 هدفاً في «أقوياء اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الشارقة لكرة اليد على ضيفه الوحدة، بفارق 21 هدفاً وبنتيجة (41-20)، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس لحساب افتتاح الجولة الـ13 في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، والتي سجلت أيضاً مواصلة ابتسام الأرض لأصحابها، عقب فوز النصر على بني ياس (26-22)، والعين على مليحة (25-22)، فيما تعرض الوصل على صالته للهزيمة السادسة في البطولة عقب خسارته أمام الظفرة (20-23).

وبنتائج الجولة، عزز الشارقة صدارته في الترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد 39 نقطة، فيما استثمر النصر غياب شباب الأهلي عن الجولة في مباراة مؤجلة حتى السادس من مارس المقبل مع الجزيرة، وتقدم إلى المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الثالث، وفرض العين نفسه شريكاً على مليحة في المركز الرابع برصيد 25 نقطة لكل منهما، وبات الوصل شريكاً مع الجزيرة في المركز السادس برصيد 24 نقطة، وحافظ بني ياس والظفرة على شراكتهما للمركز الثامن برصيد 16 نقطة، ويقبع الوحدة في مؤخرة الترتيب برصيد 14 نقطة.

وضرب الشارقة بقوة خلال الشوط الأول من لقاء الوحدة، وتقدم بفارق ستة أهداف (16-10)، قبل أن يواصل توسيع الفارق خلال الشوط الثاني منهياً اللقاء بنتيجة «41-20».

وبعنوان الوصافة، عانى النصر خلال مراحل الشوط الأول أمام بني ياس، بعد أن اكتفى بإنهاء الشوط بفارق هدف (9-8)، قبل أن يتحسن أداؤه في الثاني وحسم المباراة (26-23).