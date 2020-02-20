الامارات | أروابارينا: أنام جيداً ولا أشعر بالقلق بشأن رحيلي عن شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: أنام جيداً ولا أشعر بالقلق بشأن رحيلي عن شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أنه لا يشعر بالقلق بشأن مستقبله مع «فرسان دبي»، بعد الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاستغناء عن خدماته والتعاقد مع مدرب آخر، موضحاً أن تركيزه على العمل بكل جد مع الفريق.

وقال أروابارينا مازحاً في مؤتمر صحافي أمس: «أنام جيداً ولا أشعر بالقلق وأتناول الطعام بشكل جيد، وأسمع كلام زوجتي فقط»، مضيفاً: «لا أستمع إلى الشائعات، ولا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي، وواثق بالعمل الذي نقوم به».

وتحدث عن مباراة شباب الأهلي أمام بني ياس في كأس رئيس الدولة غداً على استاد خليفة بن زايد في العين، وقال: «نخوض مباراة مهمة في الكأس، خصوصاً أن شباب الأهلي حامل اللقب، ونسعى إلى تحقيق اللقب مرة أخرى، وجميع الأندية تسعى إلى الفوز بالكأس، وبشكل عام سنلعب أمام بني ياس الذي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين».

ورداً على سؤال حول أن هذه المباراة مفترق طرق بالنسبة إلى شباب الأهلي، قال: «دائماً نخوض البطولات من أجل الفوز بها، والفريق مرشح للمنافسة على الألقاب، كأس السوبر أعتبره في العام الماضي، أما كأس الخليج العربي وصلنا إلى النهائي، وخسرنا وذلك الأمر يحدث لأي فريق، وتركيزنا على كأس رئيس الدولة، ونسعى إلى التأهل إلى نصف النهائي».

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وأضاف: «نتصدر لائحة ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط، والوضع من الممكن أن يكون أفضل، أو أسوأ في الفترة المقبلة، إذ إن الفارق ليس كبيراً، أما بالنسبة إلى دوري أبطال آسيا، خسرنا مباراتين، ولكننا لعبنا بشكل جيد، والأهم كيف سنقوم بإنهاء الموسم في جميع البطولات، لكننا لا نعد بتحقيق بطولة، وأعد فقط بأن نكون في قلب المنافسة».

وتابع: «الأب الذي لا يستطيع الإنفاق على أبنائه هو الذي يمر بأزمة، لكن نحن لا نمر بأي أزمة، نلعب من أجل الفوز، وسنقدم كل ما لدينا في المباريات المقبلة، وهذه الفترة هي التي توضح قدرة الفريق على العودة إلى الانتصارات، يجب أن نحسن من أنفسنا، وبالنسبة لي أشعر بالهدوء».

وأشار إلى أن: «اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا، يخوض في الفترة الحالية المرحلة الأخيرة من التجهيز لخوض المباريات، وسنرى مع الجهاز الطبي، إلى أي مرحلة وصل دي سوزا».

لا أستمع إلى الشائعات، ولا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي.