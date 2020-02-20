الامارات | نقاط خارج الأرض أمل العين لتكرار سيناريو «آسيوية 2016»

شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط خارج الأرض أمل العين لتكرار سيناريو «آسيوية 2016» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّر فريق العين، بعد مرور جولتين من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ثاني أسوأ انطلاقة له في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، بعد أن تعرض لهزيمتين على أرضه أمام سباهان صفر-4، ثم أمام النصر السعودي 1-2 أول من أمس، لكن ما يعطي «الزعيم» جرعة من التفاؤل أن الفريق خسر الجولتين الأولى والثانية في المرحلة ذاتها بنسخة 2016، غير أنه قال كلمته بعدها ووصل إلى المباراة النهائية.

ولا يبدو تكرار السيناريو نفسه صعب المنال للفريق البنفسجي، الذي توج بلقب المسابقة سنة 2003، إذ إن ظاهرة تحقيق «الزعيم» للنتائج الإيجابية خارج أرضه تكررت في أغلب النسخ الأخيرة، وهو ما يبقي على بارقة الأمل للمدرب البرتغالي، إيمانويل بيدرو، ولاعبيه، لتعويض النقاط الست المهدرة، والتمسك بفرصة بلوغ دور الـ16، التي تفرض على العين ضرورة الفوز في مبارياته الأربع المقبلة.

وكان العين في 2016، قد افتتح البطولة بالخسارة من الجيش ذهاباً وإياباً، لكنه فاز بعدها خارج أرضه في ثلاث مباريات وتعادل مرتين، في طريقه إلى المباراة النهائية، كما تكرر الأمر بمستوى أقل في نسخة 2017، حيث فاز خارج أرضه في مباراتين وتعادل مرتين ووصل ربع النهائي، والأمر نفسه في 2018 ووصل إلى دور الـ16، بينما في النسخة الماضية تعادل مرتين خارج الأرض وودع من الدور الأول.

ويستقبل العين في الجولة المقبلة السد على استاد هزاع بن زايد، في الثالث من مارس المقبل، على أن يخوض الجولات الرابعة والخامسة والسادسة خارج ملعبه، في وقت سيكون الفريق مطالباً بالفوز في كل اللقاءات المتبقية، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة كاملة، ويتأهل إلى ثمن النهائي دون الحاجة إلى نتائج الفرق الأخرى. وتمسك مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، بحظوظ فريقه، وقال في تصريح صحافي: «كل شيء وارد، وحسابياً المتصدر لديه أربع نقاط، بينما نحن في المركز الأخير دون رصيد، وهذا بالإمكان تعويضه».

وتابع: «نحن في مجموعة الموت، وفي تقديري بإمكان كل فريق أن يفوز، سواء كان يلعب داخل ملعبه أو خارجه، وسنرى ما يمكن أن نقدمه أمام السد، وعما قال للاعبيه بعد المباراة، أوضح: «قلت إننا نشعر بخيبة الأمل، خصوصاً ونحن نلعب على ملعبنا وبين جماهيرنا، كنا نستحق أفضل من النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

ومن جانبه، قال مدرب النصر السعودي، روي فيتوريا، إنهم استحقوا الفوز، مؤكداً أن الوقت لايزال مبكراً للحديث حول حسابات التأهل، نظراً إلى وجود أربع مباريات يمكن أن يتغير فيها كل شيء على حد قوله، لافتاً في تصريح صحافي إلى أن فريقه كان في حاجة إلى تحقيق الانتصار.

وأقر المدرب البرتغالي بأن المجموعة التي يوجد فيها فريقه، بجانب العين وسباهان والسد، صعبة للغاية، وقال: من الجيد أننا حققنا الفوز في هذه المباراة، رغم أنها كانت صعبة للغاية، لكن من الجيد أننا حافظنا على ثباتنا رغم استقبالنا هدفاً مبكراً، وتماسكنا واستطعنا العودة وحققنا الفوز.

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خالد عيسى يعتذر من الجماهير

اعتذر حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى، عن الخطأ الكارثي الذي وقع فيه وتسبب بخسارة فريقه 1-2 أمام النصر السعودي، ونشر اللاعب عبر حسابه في «تويتر» رسالة وجهها لجماهير العين خصوصاً، والإمارات عموماً، وقال: «قدر الله وما شاء فعل، لعبة كرة القدم عبارة عن أخطاء، ودائماً الاعتذار من شيم الرجال، رسالتي لجمهور الإمارات والعين الوفي، أعتذر عن الخطأ الذي صدر مني وأتمنى تقبل الاعتذار».

نتائج العين خارج ملعبه في النسخ الـ 4 الأخيرة:

2016: ثلاثة انتصارات وتعادلان، وبلوغ المباراة النهائية.

2017: فوزان وتعادلان، والوصول إلى ربع النهائي.

2018: انتصاران وتعادلان وبلوغ دور الـ16.

2019: تعادلان خارج أرضه، ووداع المسابقة من الدور الأول.