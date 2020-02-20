الامارات | «ميثيكال ماجيك» لغودولفين يدافع عن لقب «زعبيل مايل» في ميدان اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «ميثيكال ماجيك» لغودولفين يدافع عن لقب «زعبيل مايل» في ميدان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدافع جواد غودولفين «ميثيكال ماجيك» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، مساء اليوم، عن لقبه في بطولة «زعبيل مايل» التي تُقام في الشوط الرابع والرئيس من السباق الثامن لموسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، على مضمار ميدان في دبي، وترعى أشواطه السبعة «الطاير للسيارات»، بإجمالي جوائز تصل إلى مليون و355 ألف دولار، ينافس على ألقابها 66 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

ويخصص السباق للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2»، ويواجه «ميثيكال ماجيك» ستة من نخبة الخيول لمسافة 1600 متر عشبي.

كما يتضمن السباق، إقامة ثلاث بطولات أخرى تحمل التصنيف الرفيع، ويستهل الشوط الأول «دبي ملينيوم ستيكس» في السادسة والنصف مساءً وخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 2000 متر عشبي بإجمالي جوائز تصل إلى 200 ألف دولار، ويتبع ببطولة «الأوكس الإماراتي» المخصصة للمهرات والأفراس «جروب 3» التي تجري في الشوط الثالث لمسافة 1900 متر رملي بإجمالي جوائز تصل إلى ربع مليون دولار، وتستكمل ببطولة «ميدان سبرينت» للسرعة التي تجري في الشوط السادس والمخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1000 متر عشبي والبالغ إجمالي جوائزها ربع مليون دولار.

ويسعى «ميثيكال ماجيك» للاحتفاظ بلقب «زعبيل مايل» الذي حققه الموسم الماضي، إلا أن التحديات تبدو أكبر في النسخة الحالية في ظل تواجد زميله في الاسطبل «زاكوسكي» الذي يشرف عليه المدرب ذاته آبلبي ويتولى قيادته الفارس جميس دويل، خصوصاً أن «زاكوسكي» قدم أداء قوياً قبل شهر وحقق الفوز على المضمار والمسافة ذاتيهما.

كما يبرز ضمن قائمة الخيول المنافسة على اللقب، ممثل غودولفين الثالث في هذا الشوط «دريم كاسل» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وقيادة الفارس «كريستوف سوميون، بالإضافة إلى الجواد «سالوت ذا سولجر» لفوزي الناس وقيادة الفارس ادري ديفريز.

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«غيّاث» يطلب تأكيد النجومية في «دبي ملينيوم»

يطلب نجم غودولفين في السباقات الأوروبية والمتوج بانتصارات في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وثاني أعلى الخيول تصنيفاً في الكرنفال، الجواد «غياث» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، لقب «دبي ملينيوم سيتكس» التي تجري في الشوط الافتتاحي، وينافس خلالها خمسة من أبرز الخيول لمسافة 2000 متر عشبي، يبرز منها المدافع عن لقبه في هذه البطولة وزميله في الاسطبل «سبوتيفاي» بإشراف المدرب شارلي آبلبي أيضاً وقيادة الفارس جيمس دويل. كما ينافس على اللقب الممثل الثالث لغودولفين «رويال ميتنغ» بإشراف المدرب سعيد بن سرور وقيادة الفارس باتريك كوسغريف، بالإضافة إلى الجواد «سيرتن لاد» لـ«سير أر هيرتس» بإشراف المدرب مايك سيمكوك وقيادة الفارس جيم كرولي.

«دبي لوف» تستهدف «الأوكس»

تستهدف مهرة غودولفين «دبي لوف» بإشراف المدرب سعيد بن سرور وقيادة الفارس باتريك كوسغروف، الجمع بين ثنائية البطولات الكلاسيكية للموسم الحالي المخصصة للمهرات والأفراس، حين تنشد اليوم لقب «الأوكس الإماراتي» لمسافة 1900 متر، عقب فوزها يناير الماضي بلقب «1000 غينس الإماراتي».

وتصطدم طموحات «دبي لوف» بتواجد محفل قوي، تتقدمهن «دان أون ذا بايو» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، والتي لم تخرج عن المركزين الأول والثاني في مشاركاتها الثلاث الأخيرة، من ضمنها الفوز ديسمبر الماضي على الميدان ذاته لمسافة 1400 متر.