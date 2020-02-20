الامارات | منصور بن محمد يدعو مجلس دبي إلى إطلاق مبادرات وبرامج رياضية مبتكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يدعو مجلس دبي إلى إطلاق مبادرات وبرامج رياضية مبتكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، مقر المجلس، مؤكداً أنه سيواصل أداء دوره الوطني الرائد، لتطوير القطاع الرياضي في إمارة دبي، والتعاون مع المجالس الرياضية والاتحادات الرياضية، لتطوير القطاع الرياضي في الإمارات، والعمل على مواكبة هذا القطاع المهم للتطورات الحاصلة في جميع مجالات الحياة.

وحث سموه نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على إطلاق المبادرات والبرامج المبتكرة، لتفعيل إسهام الرياضة في مختلف القطاعات، في إطار الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة. وأكد سموه أن الفترة المقبلة ستشهد فعاليات ومبادرات عدة، يطلقها المجلس في إطار المشاركة في فعاليات «إكسبو 2020» الحدث الأكبر من نوعه، وكذلك في إطار إسهام القطاع الرياضي في مسيرة التنمية والاستعداد للخمسين.

ورفع سموه أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رعايته للقطاع الرياضي، وتكليف سموه برئاسة مجلس دبي لخدمة الوطن، وتعزيز مكانة الرياضة في المجتمع، وتحقيق الأهداف السامية، بوجود رياضيينا في منصات التتويج لمختلف البطولات.

وتقدم، كذلك، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لدعم سموه للقطاع الرياضي وتوجيهاته السديدة التي مثلت منهاج عمل للمجلس وقيادته، لتحقيق الإنجازات على مدار 15 عاماً، والتي ستكون أساساً لعمل المجلس، خلال المرحلة المقبلة.

والتقى سموه، خلال الزيارة، نائب رئيس المجلس، مطر الطاير، بحضور أمين عام المجلس سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر آل رحمة.

واطلع سمو رئيس مجلس دبي الرياضي على البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس ومنطلقات العمل، وهي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعام الاستعداد للخمسين، ومئوية دولة الإمارات 2071، والمبادئ الثمانية للحكم والحوكمة، والمبادئ السبعة لمدن المستقبل، ووثيقة الخمسين، وتطور مراحل العمل في مجلس دبي منذ التأسيس في 2005، ووصولاً إلى مرحلة ابتكار المستقبل بداية من 2020، من خلال تعزيز دور الرياضة في تحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة الذكاء الاصطناعي والرياضات الإلكترونية.

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واطلع سموه خلال اللقاء على خارطة طريق المجلس للفترة 2020-2030، والتي تضمنت أولويات، هي: الرياضة نمط حياة، التنافسية والابتكار، التكنولوجيا ورياضات المستقبل، والاقتصاد الرياضي، وتضمنت سبعة أهداف لتحقيق نتائج مهمة في مجال صحة وسعادة المجتمع، وتحقيق إنجازات رياضية في مختلف المجالات، وبناء شراكات وطنية فاعلة، وتعزيز إسهام الرياضة في الاقتصاد الوطني المستدام، ودعم الرياضة لاستراتيجية القوة الناعمة.

واطلع سمو رئيس مجلس دبي الرياضي على برامج عمل اللجان الدائمة في المجلس، وهي: لجنة التطوير والمستقبل، لجنة التدقيق والحوكمة، لجنة المرأة والرياضة، ولجنة الاستثمار والمشاريع، والبرامج التي تقوم بها هذه اللجان التي يترأسها أعضاء في مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وتعمل وفق أهداف وغايات الخطة الاستراتيجية للمجلس، إلى جانب أهم الفعاليات والأنشطة التي سينظمها المجلس خلال الفترة المقبلة.

وتجوّل سموه في مقر المجلس، وزار مكاتب الأمانة العامة والإدارات و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، والتقى مديري الإدارات ومنتسبي المجلس، وتبادل معهم الحديث حول مهام وبرامج كل إدارة.

وأكد ثقته بقدرة المجلس على تحقيق المزيد من الإنجازات، خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع دعم القيادة الرشيدة، ويترجم نهجها السليم وتوجيهاتها السديدة، بما ينسجم مع أهمية الرياضة، وتنامي دورها في تعزيز المكتسبات الوطنية، وإسعاد أفراد المجتمع، وتعزيز التعايش والتعاون في ما بينهم.

وفي ختام الزيارة، حرص سموه على التقاط صورة تذكارية مع قيادة ومنتسبي المجلس، في تأكيد من سموه على العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى للرياضة، وترسيخ مكانتها في حركة الحياة، وفي رفع راية الدولة بالمحافل الدولية، ومواصلة مسيرة الإنجازات التي انطلقت منذ تأسيس المجلس سنة 2005، بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والسير على نهجه.

• سموه زار مقر مجلس دبي، واطلع على البرامج والمبادرات التي ينفذها ومنطلقات العمل.

• خارطة طريق المجلس، للفترة 2020-2030، ترتكز على أولويات: الرياضة نمط حياة، التنافسية والابتكار، التكنولوجيا ورياضات المستقبل، والاقتصاد الرياضي.