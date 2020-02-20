الامارات | الإمارات تستضيف بطولة غرب آسيا 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف بطولة غرب آسيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف اتحاد كرة القدم النسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا للمنتخبات، في يناير 2021، بالشراكة مع اتحاد غرب آسيا.
وتعد هذه الاستضافة الأولى لاتحاد كرة القدم للبطولة، وكذلك المشاركة الأولى للمنتخب الوطني الأول في المسابقة التي انطلقت عام 2000.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، أن «استضافة الدولة لبطولة غرب آسيا للرجال لكرة القدم، في نسختها المقبلة، دليل على النجاح الكبير الذي تحققه الدولة في تنظيمها للأحداث المختلفة ومنها الرياضية»، مشيراً إلى البنية التحتية المتينة التي تتميز بها الدولة، خصوصاً التقدم التقني، فضلاً عن شبكات الطرق والمواصلات والفنادق المتطورة والمستشفيات، وغيرها من نقاط القوة التي تشجع جميع الاتحادات الإقليمية والقارية على اختيار الإمارات لتنظيم مثل هذه البطولات.
وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن «حماس أبناء الدولة في إنجاح الأحداث الرياضية، يُعد عاملاً مهماً في تحقيق التميز في كل حدث يقام على أرض الإمارات، فعلى سبيل المثال أصبح التطوع جزءاً أصيلاً من ثقافة عيال زايد»، مشيراً إلى أن «بطولة غرب آسيا ستضاف إلى قائمة طويلة من الأحداث الرياضية التي تستضيفها الدولة، وبفضل دعم القيادة الرشيدة أصبحت الإمارات مركزاً للرياضة العالمية، خصوصاً في ظل وجود أكثر من 200 جنسية تعيش في الدولة بأمان وسلام، وهذا التنوع يساعد على إنجاح البطولات والأحداث الرياضية المختلفة».
- البطولة ستشهد المشاركة الأولى للمنتخب الوطني الأول.
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