شكرا لقرائتكم خبر عن حرب التصريحات تشتعل بين السويسري والفرنسي قبل قمة السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اشتعلت حرب التصريحات بين السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين قطبى الكرة المصرية اليوم، الخميس، عند السابعة مساء على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبى الإماراتية في إطار مباراة السوبر المصرى.

وأكد رينيه فايلر، خلال المؤتمر الصحفى، أن مواجهة الزمالك لها حسابات أخرى تختلف عن بطولتى الدوري ودوري أبطال إفريقيا، لافتاً إلى أنه لن ينظر للماضي وللفوز الذي حققه الأهلى على الزمالك قبل عدة أشهر عندما التقيا في السوبر المحلى أيضاً، وفاز الأهلى وقتها بثلاثة أهداف لهدفين. وعن سؤاله عن أكثر شىء يشغله في مواجهة الزمالك، سواء كان مستوى لاعبى الأبيض أم عقلية كارتيرون، قال: «فى مثل هذه المواجهات اللاعبون هم أصحاب الكلمة العليا في الحسم، النظرة تكون للاعبين في المقام الأول، ثم يأتى دور المدرب وهذا لا يُقلل من دور كارتيرون». وقال فايلر إنه لا يفكر في نتائجه مع الأهلى وانتصاراته المحلية والإفريقية، لأن ما يشغله هو التتويج ببطولة السوبر في الوقت الحالى، لأنه أعتاد أن ينظر لكل مباراة على حدة، مؤكدا ثقته في قدرات اللاعبين في حسم اللقب. فيما قال شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، إن بطولة السوبر بطولة شرفية قيمتها تزداد حينما يكون الزمالك طرفاً، وليس لها علاقة بالنتائج السابقة. وأضاف إكرامى: «دورنا كلاعبين كبار هو تحفيز اللاعبين ونقل الخبرات السابقة لهم، المباراة ظروفها مختلفة، هذه بطولة شرفية قيمتها الكبرى فقط في مواجهة الزمالك، وليس لها علاقة بالنتائج السابقة ولكن العبرة بيوم المباراة». من جانبه، أكد خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى الأهلى، رئيس بعثة الفريق في الإمارات، أهمية وصعوبة مباراة السوبر أمام الزمالك، وأوضح أن الأهلى يخوض مباراة قوية أمام المنافس التقليدى، ما يضاعف من أهمية اللقاء، بالإضافة إلى أن هذه المباراة لها حسابات خاصة لا ترتبط بحالة أي من الفريقين قبلها. وأشاد الدرندلى بتركيز وجدية لاعبى الأهلى من أول يوم بمعسكر الفريق بالإمارات، مشددا على ثقته ومجلس الإدارة في تقديم أفضل ما لديهم للفوز بالمباراة. وشدد الدرندلى على حالة الانضباط لبعثة الفريق في الإمارات كعادة معسكرات الفريق قبل أي مباراة أو بطولة. على الجانب الآخر، أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، أنه لا توجد نية على الإطلاق للانتقام من النادى الأهلى خلال المباراة، مؤكداً سعادته بخوض المباراة، رغم أن مباراتين كبيرتين في أقل من أسبوع أمر مرهق، ولكننا تعاملنا مع هذا الأمر بالتدريبات الاستشفائية لتجهيز اللاعبين. وعن خبرته بطريقة لعب الأهلى الذي سبق له تدريبه، قال الفرنسى: «لاعبو الأهلى والزمالك يعرفون بعضهم جيداً، ولكن فريق الأهلى المتواجد حالياً مختلف تماماً عن الفريق الذي كنت أدربه». فيما أكد مصطفى فتحى، لاعب الزمالك، جاهزية جميع اللاعبين لخوض مواجهة الأهلى، وشدد على أن الجميع جاهز للمباراة ولا يهمّ من يبدأ لكن الأهم هو تحقيق الفوز، وأضاف: «الفوز بالسوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى رفع معنويات جميع اللاعبين، ونسعى لحصد السوبر المصرى أيضًا».