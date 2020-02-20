شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاسيكو» السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب محمد بن زايد، في مدينة أبوظبى، بدولة الإمارات، لمتابعة السوبر كلاسيكو، بين الزمالك والأهلى، في بطولة كأس السوبر المصرى، والذى من المقرر أن ينطلق عند السابعة مساء اليوم الخميس.

يبحث الفريقان عن الفوز وإضافة لقب جديد لخزائنهما، حيث يأمل الزمالك في إضافة لقب جديد في أقل من أسبوع، بعد أن حصد لقب السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، ولقب كأس مصر في بداية الموسم، والذى أقيم في الدوحة يوم الجمعة الماضى، فيما يسعى الأهلى لتحقيق لقبه الثانى هذا الموسم بعد حصده للقب السوبر للعام الماضى، والذى أقيم في بداية الموسم الجارى. ويدخل الفريقان المباراة بالقوة الضاربة لهما، باستثناء رمضان صبحى من النادي الأهلي، واحتمال غياب أحمد فتحى عن اللقاء، وبالنسبة للزمالك فإنه من المتوقع أن يغيب حازم إمام، ظهير أيمن الفريق، الذي كان يعانى من شد في العضلة الضامة وشارك في المباراة على الرغم من شكوته، وقام باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، باستبداله خلال المباراة والدفع بالمدافع محمد عبدالغنى في مركز الظهير الأيمن، وغير ذلك فإن صفوف الفريقين مكتملة والقوة الضاربة جاهزة للمباراة.

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وخاض الزمالك مرانه الأخير، أمس، وسط أجواء من التفاؤل والتركيز من جانب اللاعبين، الذين يسعون للفوز باللقب الثانى في أقل من أسبوع، كما أكد اللاعبون أنهم يسعون للثأر من مباراة السوبر الماضية التي خسرها الفريق رغم أنه كان يؤدى بشكل جيد وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق التعادل، بالإضافة إلى إحساسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بعد الاستقبال الرائع الذي وجدوه قبل خوض السوبر الإفريقى، والمساندة في المباراة وعقب المباراة، بالإضافة إلى الاستقبال الرائع الذي وجدوه في مدينة أبوظبى، من جماهير الزمالك، وهو من يحفزهم للفوز بالبطولة، وعقد باتريس كارتيرون، المدير الفنى، مساء أمس، جلسة بالفيديو في القاعة التي خصصتها اللجنة المنظمة في الفندق، لشرح التعليمات الأخيرة للاعبين، وشرح دور كل لاعب وتحركاته في الملعب والمطلوب منه خلال المباراة.

وشدد كارتيرون، خلال جلسته مع اللاعبين، على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبى الأهلى، بالإضافة إلى تضييق الخطوط في الملعب والتحرك الجماعى السريع، مثلما حدث في مباراة الترجى في السوبر الإفريقى، وطالب المدير الفنى، طارق حامد، لاعب وسط الفريق، بضرورة التحدث مع زملائه أثناء المباراة لرفع معدلات التركيز لديهم، كما أعطى تعليمات صارمة لمحمود حمدى الونش ومحمود علاء بضرورة التمركز الصحيح وتجنب الأخطاء التي حدثت في مباراة الترجى، كما أعطى تعليماته لرباعى الهجوم مصطفى محمد وزيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى، بضرورة التحرك سريعا بدون كرة لخلق مساحات لزملائهم وإعطاء الحلول للاعبى خط الوسط والدفاع في التمرير، كما طالب مصطفى محمد بالتسديد على المرمى، والتحرك كثيرا حتى يفرغ مساحات لزملائه المنطلقين من الخلف.

وعلى الجانب الآخر، رفع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى حالة الطوارئ، استعدادا للمباراة، وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، محاضرة فيديو مع اللاعبين بفندق الإقامة، عرض خلالها النقاط السلبية والإيجابية في مباراتى المصرى وطلائع الجيش، لأنهما شهدا هبوطا في أداء الفريق على الرغم من الفوز بهما، ويسعى السويسرى من خلال المحاضرة إلى التأكيد على الإيجابيات وتصحيح الأمور السلبية والأخطاء الفنية التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية، وتضمن المران الختامى، أمس، التأكيد على خطة المباراة والتكليفات الفنية، بجانب تدريبهم والتأكيد على بناء الهجمات السريعة والعودة لتغطية هجمات المنافس لضمان استيعاب اللاعبين للطريقة المقرر أن ينتهجها الفريق.

وأشار فايلر، خلال جلسته مع اللاعبين، إلى أهمية المباراة كونها بطولة خاصة بين الفريقين، كما أنها مباراة ستؤكد تفوق المارد الأحمر، بتحقيق لقب مهم، وستعطى أفضلية للفريق على حساب الغريم التقليدى، المنتشى بتحقيق لقب السوبر الإفريقى منذ أيام قليلة، وحذر فايلر لاعبيه من السماح للاعبى الزمالك بالسيطرة على مجريات اللاعب، وقال لهم بالحرف: «لا تسمحوا لهم بالدخول إلى المباراة»، وشدد على أن الضغط المبكر على لاعبى الزمالك سيجعلهم يرتبكون وسيمنح الأهلى أفضلية في خطف هدف مبكر يمثل صدمة للاعبى الأبيض، وسيضعف من معنوياتهم كما سيعطى الأهلى هدوءًا أكثر في الملعب، ومنح فايلر اللاعبين تعليمات بضرورة القيام بالهجوم الضاغط على الجبهة اليمنى لنادى الزمالك، نظرا لسوء مستوى حازم إمام دفاعيا، وهذا في حالة مشاركته، ونفس الأمر بالنسبة لمشاركة محمد عبدالغنى أو محمد عبدالسلام في المباراة، بدلا من حازم الذي لم يتعاف بنسبة 100%، كما طلب من محمد مجدي أفشة ضرورة منح زملائه الكرات البينية، وضرورة التسديد من خارج منطقة الجزاء.