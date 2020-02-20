شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية من إكرامي وسليمان للاعبي الأهلي.. وشيكابالا وحامد يضعان روشتة الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع فريقا الأهلى والزمالك درجة الاستعداد القصوى داخل معسكرهما في الإمارات، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة القمة اليوم «الخميس» حيث كان التركيز شعار القطبين، قبل مواجهة السوبر، وحرص كبار اللاعبين في كلا الفريقين على عقد جلسات تحفيزية ونفسية مع باقى زملائهم لحثهم على ضرورة التتويج باللقب، حيث عقد الثلاثى شريف إكرامى وأحمد فتحى ووليد سليمان العديد من الجلسات مع لاعبى الأهلى، وتحدثوا عن ضرورة الحفاظ على بطولة السوبر للموسم الثالث على التوالى، بعد أن نجح المارد الأحمر في التتويج بالبطولة على حساب الزمالك في النسخة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما شهد معسكر الأهلى قبل المباراة محاضرات من الجهاز الفنى مع اللاعبين، وعقد خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى ورئيس البعثة في الإمارات جلسة مع اللاعبين بصحبة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وتعاهد خلالها اللاعبون على إسعاد الجماهير وحسم بطولة السوبر.

فيما وضحت علامات التفاؤل على معسكر الزمالك، الذي يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه الجمعة الماضى ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، وشدد شيكابالا قائد الفريق وطارق حامد، في حديثهما الأخير مع زملائهما، على أن الفوز على الأهلى سيمنح الفريق قوة قبل مواجهتى الترجى في البطولة الإفريقية، وتركزت الكلمات على ضرورة التحلى بالتركيز طوال شوطى المباراة والالتزام بتعليمات الجهاز الفنى.