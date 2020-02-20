شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يفتح النار على «الفار» بعد الهزيمة أمام الشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فتح فرانك لامبارد، مدرب تشيلسى الإنجليزى، النار على تقنية الفيديو عقب الهزيمة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة ٠/٢، في الجولة الـ26 من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز. وألغت تقنية الفيديو هدفين لتشيلسى ورفضت منح بطاقة حمراء لهارى ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، ليسجل اللاعب نفسه الهدف الثانى لـ«الشياطين الحمر» في المباراة. وقال لامبارد، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «ماجواير كان يستحق الطرد، هذا واضح وكان ذلك سيغير سير المباراة بكل تأكيد». وأضاف: «مثل هذه القرارات تكون حاسمة، هذا جزء مهم من الدور الذي يجب أن يلعبه حكم الفيديو المساعد، وهو متابعة اللقطة مرة أخرى من زوايا مختلفة». وتابع مدرب الفريق اللندنى: «لا أعرف لماذا لا ينظر الحكام إلى الشاشة، يجب استخدامها في المباريات المقبلة» وهدف زوما كان يجب أن يحتسب، إلغاء هدف جيرو أثر كثيرا على معنوياتنا، لكن هذا كان نتيجة عدة مواقف». وأوقفت الهزيمة رصيد تشيلسى عند 41 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، بفارق نقطة عن توتنهام صاحب المركز الخامس.

في نفس السياق، اقترب الفرنسى نجولو كانتى، نجم تشيلسى، من الغياب عن مباراة فريقه ضد توتنهام، السبت المقبل، بعد خروجه مصابًا أمام مانشستر يونايتد. وخرج كانتى مصابًا بعد مرور 12 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، ودخل بدلًا منه الإنجليزى الشاب ماسون مونت. وقال لامبارد، في تصريحات لقناة تشيلسى: «بعد ما تعرض له كانتى أمام يونايتد، ربما لا يلحق بمبارة السبت أمام توتنهام». وأضاف: «إصابته مؤلمة، سيتعين علينا تقييمه أولًا، لكن من الوهلة الأولى لا يبدو جيدًا». وكان لدى لامبارد المزيد من الأخبار السيئة بشأن لاعبيه المصابين، حيث أكد أيضًا أن الثنائى كريستيان بوليسيتش وكالوم هودسون أودوى سيغيبان عن مواجهة توتنهام. ولم يشارك بوليسيتش منذ تعادل تشيلسى أمام برايتون في الأول من يناير الماضى، بينما أصيب أودوى في التعادل أمام ليستر سيتى قبل العطلة الشتوية للبلوز. وقال لامبارد ردًا على إمكانية مشاركتهما في المباراة المقبلة: «كالوم لا، بوليسيتش لا». أما بالنسبة لمهاجمه تامى أبراهام، فقال: «ربما، ربما». ولم يتمكن أبراهام من الاستعداد جيدًا خلال العطلة الشتوية، قبل أن يغيب أمام مانشستر يونايتد.