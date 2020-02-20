شكرا لقرائتكم خبر عن «ألكاراز» يسير على خطى «نادال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق لاعب التنس الإسبانى الواعد، كارلوس ألكاراز (16 عاما)، انتصارا في أول مشاركة له ببطولة تابعة لرابطة التنس المحترفين، على حساب مواطنه ألبرت راموس، المصنف 41 عالميًا، في مباراة الدور الأول لبطولة ريو دى جانيرو البرازيلية لتنس الرجال ذات الـ500 نقطة.

ونجح ألكاراز في الفوز على راموس بنتيجة 7-6 (7-2) و4-6 و7-6 (7-2)، ليسير على خطى المصنف الأول في إسبانيا والثانى عالميا، رافائيل نادال، المتوج بـ19 لقبا للجراند سلام.

وكان نادال في بداية مشواره، عندما كان عمره يقترب من الـ16، قد حقق أول انتصار له في رابطة المحترفين على الباراجوايانى رامون ديلجادو المصنف حينها 81 عالميا 6-4 و6-4 وذلك في عام 2002.

وبهذا الانتصار سيصعد ألكاراز 93 مركزا في التصنيف العالمى ليحل في المركز الـ313 عالميا. وسيواجه الإسبانى الصاعد في الدور الثانى الأرجنتينى فيدريكو كوريا.

على جانب آخر، قالت كيم كليسترز إنها خرجت بالكثير من الأمور الإيجابية في عودتها إلى بطولات لاعبات التنس المحترفات أمام جاربين موجوروزا، حيث قدمت عرضا قويا قبل الهزيمة 6-2 و7-6 في دبى.

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وكانت كليسترز، التي أحرزت 4 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، تخوض مباراتها الأولى في بطولات المحترفات منذ بطولة أمريكا المفتوحة 2012 وقالت اللاعبة البالغ عمرها 36 عاما إنها تتطلع إلى خوض المزيد من المباريات.

وقالت: «لدى مشاعر جيدة هنا. لن أقول إنى أشعر بالراحة لكنى أشعر بإمكانية التعامل مع إيقاع اللعب».

وأضافت: «ربما لا تكون هي صاحبة أقوى الضربات بل هناك فتيات أقوى.. شعرت أن بوسعى خوض مواجهة متكافئة من الخط الخلفى».

وأوضحت: «شعرت لبعض الوقت أنى أسيطر على بعض النقاط.. طريقة عودتى في المجموعة الثانية ومستواى في التنس من الأشياء الإيجابية. أحببت هذا الأمر في نفسى قبل المباريات المقبلة».

وأكدت موجوروزا (26 عاما) أنه لم يكن بوسعها معرفة ما تتوقعه من كليسترز وتعتقد أن منافستها المخضرمة أدت بشكل رائع خاصة في المجموعة الثانية.

وأضافت: «أنا متأكدة أن مستواها سيتطور ويتطور وبكل تأكيد ستتسبب لنا في الكثير من المشكلات».