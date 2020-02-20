شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يحصد جائزة لوريوس العالمية مع «لويس هاميلتون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقاسم نجم كرة القدم الأرجنتينى ليونيل ميسي، والبريطانى بطل سباق فورمولا- 1 لويس هاميلتون، جائزة لوريوس الرياضية العالمية لأفضل رياضى للعام المنصرم.

وتساوى عدد الأصوات التي حصل عليها كل من ميسى، نجم نادى برشلونة الإسباني، وهاميلتون، عضو فريق مرسيدس، الفائز بسباقات فورمولا- 1 ست مرات، وذلك خلال التصويت الذي أجرى لاختيار الفائز بالنسخة العشرين من الجائزة العالمية.

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وتسلم هاميلتون الجائزة من المدرب الفرنسى السابق أرسين فينجر، مساء الإثنين الماضى، خلال حفل في قاعة فيرتى ميوزيك، وقال هاميلتون، 35 عاما: «هذا شىء لا يمكن تصديقه أن أرى العظماء الذين يمكن لى الآن أن أتبعهم، فلقد استلهمت الكثير منكم».

ولم يحضر ميسى، 32 عاما، حفل التسليم وأرسل شكره عبر مقطع فيديو بعث به إلى الحضور.

وتعد جائزة لوريوس العالمية هي الجائزة العالمية الوحيدة التي تكرم أفضل الرياضيين من فئات مختلفة في العام الماضي، وتضم أكاديمية لوريوس أكثر من 60 عضوا، من بينهم شخصيات ألمانية رياضية كبرى، مثل بوريس بيكر وكاتارينا فيت.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثانى مرة تتم فيها إقامة حفل تسليم جائزة لوريوس في برلين، وذلك بعد المرة الأولى في عام 2016.