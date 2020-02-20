لايبزيج يُسقط توتنهام من قلب لندن في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لايبزيج يسقط توتنهام من قلب لندن في دوري أبطال أوروبا

الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365

حقق فريق لايبزيج الألماني فوزا غاليا على نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي 1-0 في عقر دار الأخير، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "توتنهام" مساء الأربعاء فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.



توتنهام ضد لايبزيج

كان لايبزيج الطرف الأخطر على مدار الـ90 دقيقة الأولى بالرغم من أن المباراة خارج أرضه وسط تراجع كبير من كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذى افتقد أهم أسلحته بغياب الثنائي الهجومي هارى كين وهيونج-مين سون للإصابة.

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في الشوط الثاني، حصل لايبزيج على ركلة جزاء نفذها مهاجم الفريق تيمو فيرنر في الدقيقة 58 ليسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة ويقوده إلى فوز غال قبل لقاء الإياب بألمانيا.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين في ألمانيا يوم 10 مارس المقبل على ملعب "ريد بول آرينا" بألمانيا.

وكان لايبزيج قد تصدر المجموعة السابعة فى دور المجموعات، بينما احتل توتنهام وصافة المجموعة الأولى.

وصعد توتنهام المباراة النهائية الموسم الماضي بقيادة مدرّبه السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قبل أن يخسر أمام مواطنه ليفربول.

وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها لايبزيج، وصيف كأس ألمانيا الموسم الماضي، في دوري الأبطال بعد موسم 2017-2018، حين شارك بصفته وصيفاً لبايرن في البوندسليجا عام 2017.