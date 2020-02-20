شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: سأتدخل لمشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه سيتدخل لانضمام محمد صلاح للمنتخب الاوليمبي للمشاركة فى اولمبياد طوكيو الصيف القادم. اكد الوزير في تصريحات تلفزيونية ان صلاح لاعب ذو قيمة كبيرة وتواجده مع المنتخب في دورة الأولمبياد امر ضروري جدا ، وساتدخل في تلك الموضوع خلال الايام القادمة لحسم الامر نهائيا . Advertisements قال الدكتور اوزير الشباب والرياضة ان زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كانت واجبه كونه قيمة كبيرة في الساحة الرياضية . واضاف الوزير: الخطيب اسطورة كروية كبيرة ، وزيارتي له كانت واجبه من الناحية الانسانية ، وايضا لانهاء ازمة مُلحة في وقتها .

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