شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: وقوف الأهلي في ممر شرفي للزمالك "اختياري".. والغندور باقٍ في منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، عن تطرق مسئولي الجبلاية بشأن وقوف الأهلي في ممر شرفي للاعبي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري بعد تتويجهم بالسوبر الإفريقي.

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وتابع عبدالله في تصريحات تليفزيونية: "وقوف الأهلي في ممر شرفي للزمالك مسألة اختيارية، لم نتطرق لهذا الحديث فهو أمر يخص الأهلي إذا كان يرغب في ذلك"

وعن أنباء إقالة جمال الغندور: "أنباء رحيله غير صحيحة، فهو مستمر في عمله بشكل طبيعي"