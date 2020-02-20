شكرا لقرائتكم ثنائي الإسماعيلي يخضعان لاختبار طبى لتحديد موقفهما من مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم الخميس ، عماد حمدى ومحمد حمدى زكى لاعبا الاسماعيلى لاختبار طبى لتحديد موقفهما من مواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر غداً الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات دور الستة عشر بكأس مصر ، ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على دراسة مباريات بيراميدز للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل موقعة الكأس التى يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة عقب الفوز على الرجاء المغربى بهدف دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى أقيمت على استاد الإسماعيلية مساء الأحد الماضى، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

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وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.