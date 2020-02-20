شكرا لقرائتكم اشرف صبحي : محمد صلاح كيان اقتصادي.. ونتعامل معه مثل الأرجنتين والبرتغال مع ميسي ورونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أصبح كيان اقتصادي كبير لمصر لما يقدمه في ملاعب أوروبا وظهور اسمه بشكل مميز .

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أوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية: نتعامل مع صلاح معاملة خاصة جدا مثل تعامل الارجنتين مع ميسي ، والبرتغال مع رونالدو، كونه لاعب مؤثر في المنتخب المصري وقدم الكثير والكثير لصالح الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

واكمل صبحي ان صلاح اصبح قيمة كبيرة للمصريين خاصة بعد وصوله للعالميه خلال السنوات الماضية ومنافسته على افضل لاعب في العالم بجانب ميسي ورونالدو .