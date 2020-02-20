شكرا لقرائتكم شوبير يقبل رأس إكرامي على الهواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الإعلامي أحمد شوبير على تقبيل رأس زميله السابق إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق وزميله في الملاعب على هامش استضافته في برنامج التلفزيوني على قناة أون سبورت.

واستضاف شوبير إكرامي عبر برنامج "ملعب اون" على قناة أون سبورت، للحديث عن عدة أمور تخص مسيرته مع كرة القدم ومشواره داخل النادي.

كما تحدث إكرامي عن رأيه في موقف نجله شريف إكرامي من رغبته في الرحيل عن النادي الأهلي، وكذلك رأيه في استمرار صهره رمضان صبحي ف صفوف الأهلي أو العودة للاحتراف الخارجي.

يذكر أن شوبير عاصر إكرامي في الملاعب وخلفه في حراسة عرين الأهلي وكان الثنائي أحد أبرز حراس المرمى الذين تعاقبوا على حراسة العرين الأحمر.

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