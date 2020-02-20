شكرا لقرائتكم صور.. تعرف على سارة حسنين "فتاة السوبر" المشاركة فى قمة النجوم القدامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شاركت سارة حسانين نجمة منتخب مصر لكرة القدم النسائية سابقا في مباراة قدامي الاهلي والزمالك التي جرت امس الاربعاء بمدينة ابوظبي علي هامش مباراة كأس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك المقرر لها مساء اليوم الخميس .



سارة حسنين (2)

وشاركت سارة حسانين علي مدار شوطي اللقاء بواقع شوط مع الأهلي وشوط مع الزمالك .

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الجدير بالذكر أن سارة حسانين بدأت مسيرتها مع الكرة في نادى المعادن وشاركت معه فى أول دورى مصرى للكرة النسائية، حيث فازت بأول لقب لأحسن لاعبة كرة قدم فى تاريخ الكرة المصرية وانضمت سارة عام 1992 ضمن صفوف تطاول منتخب مصرى للكرة النسائية ولعبت لها حتى عام 2004 وشاركت فى أول بطولة أمم أفريقية عام 1998 وكانت أحسن لاعبة فى أول بطولة عربية عام 2000..



سارة حسنين (3)



سارة حسنين (4)

وتم اختيارها ضمن منتخب العالم للكرة النسائية عام 1999 وشاركت سارة ضمن منتخب العالم فى المباراة الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة افتتاح بطولة كأس العالم للسيدات فى كاليفورنيا.. وأصبحت سارة هى أول لاعبة عربية وأفريقية يتم اختيارها ضمن منتخب العالم اعترافا بموهبتها الاستثنائية وأشاد بها الجميع رغم أنها كانت أصغر لاعبة وقتها فى منتخب العالم.. وسافرت سارة بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة لتشارك فى تأسيس أول فريق كروى نسائى .