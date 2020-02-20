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شكرا لقرائتكم شاهد .. المطرب حسن شاكوش بقميص الأسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
حصل "الخليج 365" علي صور خاصة بالمطرب حسن شاكوش أثناء لعبه للنادي الاسماعيلي .
وأضاف حسن شاكوش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى حسام حداد ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة، أنه التحق بنقابة المهن الموسيقية، وقابلته اللجنة بطريقة جيدة، والتى ضمت النجم حلمى عبد الباقي وأحمد رمضان ومنصور هندى وغيرهم من النجوم الكبار، مشيرا إلى أنه شديد الفخر بالتحاقه بالنقابة، ووجه الشكر إلى والدته، وأن كل ما وصل إليه من نجاح يعود إليها وإلى دعوتها له باستمرار، ووقوف إخوته وأصدقائه بجواره.
وأوضح أنه كان لاعب كرة فى النادى الإسماعيلى، وله صداقات كبير مع عدد من اللاعبين أبرزهم عمرو السولية وعلي جبر، وتم إطلاق اسم شاكوش عليه لأنه كان مدافع قوى يصعب على أى مهاجم المرور من خلاله، وأنه ترك مجال كرة القدم واتجه إلى الغناء لحبه لهذا المجال.
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