شكرا لقرائتكم النحاس: معلول وأجاي والشحات ثلاثي مرعب.. وبن شرقي ومصطفى محمد مصدر خطورة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، أن لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات سيكون صعب للغاية. Advertisements وتابع عماد النحاس في تصريحات تليفزيونية: "معلول وأجاي والشحات ثلاثي رعب الأهلي". وأتم: "مصطفي محمد وبن شرقي مصدر خطورة الزمالك".

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